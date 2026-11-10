FOTO | Accident rutier în Alba Iulia: Un biciclist acroșat de o mașină în Piața Iuliu Maniu din municipiu

Accident rutier în Alba Iulia: Un biciclist acroșat de o mașină în Piața Iuliu Maniu din municipiu

Un accident rutier a avut loc marți, în jurul orei 13.15, în Alba Iulia. Un biciclist a fost acroșat de o mașină în Piața Iuliu Maniu.

Polițiștii din Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier, în Piața Iuliu Maniu din municipiu.

Din primele date, în eveniment sunt implicate un autoturism și o bicicletă.

Polițiștii se deplasează la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului rutier.

Secțiune Știri sub articolul principal