FOTO | Accident rutier în Alba Iulia: Un biciclist acroșat de o mașină în Piața Iuliu Maniu din municipiu
Accident rutier în Alba Iulia: Un biciclist acroșat de o mașină în Piața Iuliu Maniu din municipiu
Un accident rutier a avut loc marți, în jurul orei 13.15, în Alba Iulia. Un biciclist a fost acroșat de o mașină în Piața Iuliu Maniu.
Polițiștii din Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier, în Piața Iuliu Maniu din municipiu.
Din primele date, în eveniment sunt implicate un autoturism și o bicicletă.
Polițiștii se deplasează la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului rutier.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
10 noiembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează astăzi, 10 noiembrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare […]
FOTO | Din inimă, pentru viață: jandarmii din Alba au donat sânge și speranță pentru pacienții care au nevoie de transfuzii
Din inimă, pentru viață: jandarmii din Alba au donat sânge și speranță pentru pacienții care au nevoie de transfuzii Opt jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba au participat marți, 10 noiembrie 2026, cu gândul la cei care au nevoie de ajutor, la o campanie de donare de sânge, în sprijinul pacienților […]
Foto | Copil de 12 ani din Râmeț, prins cu articole pirotehnice asupra sa. Polițiștii au indisponibilizat 2.446 de bucăți
Copil de 12 ani din Râmeț, prins cu articole pirotehnice asupra sa. Polițiștii au indisponibilizat 2.446 de bucăți Un copil în vârstă de 12 ani, din comuna Râmeț, a fost depistat de polițiștii din Stremț în timp ce avea asupra sa mai multe articole pirotehnice. În total, 2.446 de astfel de produse au fost indisponibilizate. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Pilonul 2, câştig de 96 de miliarde de lei din investiţii: Cât au acumulat, de fapt, românii pentru pensie?
Pilonul 2, câştig de 96 de miliarde de lei din investiţii: Cât au acumulat, de fapt, românii pentru pensie? Fondurile...
A fost achitat integral prețul pentru Șantierul Naval Mangalia de către Rheinmetall. Urmează obţinerea avizelor, inclusiv din partea Consiliului Concurenţei
A fost achitat integral prețul pentru Șantierul Naval Mangalia de către Rheinmetall. Urmează obţinerea avizelor, inclusiv din partea Consiliului Concurenţei...
Știrea Zilei
Va putea fi operațională noua companie de transport din Alba Iulia din 8 ianuarie 2027? Ce spune primarul Gabriel Pleșa
Va putea fi operațională noua companie de transport din Alba Iulia din 8 ianuarie 2027? Ce spune primarul Gabriel Pleșa...
Structura Centrală a DNA pune sub semnul întrebării clasarea dispusă de DNA Alba Iulia în dosarul plângerii STP împotriva primarului Gabriel Pleșa: „Nu a fost efectuat niciun act de urmărire penală”
Structura Centrală a DNA pune sub semnul întrebării clasarea dispusă de DNA Alba Iulia în dosarul plângerii STP împotriva primarului...
Curier Județean
FOTO | Accident rutier în Alba Iulia: Un biciclist acroșat de o mașină în Piața Iuliu Maniu din municipiu
Accident rutier în Alba Iulia: Un biciclist acroșat de o mașină în Piața Iuliu Maniu din municipiu Un accident rutier...
10 noiembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri...
Politică Administrație
1,2 milioane de lei fără TVA pentru canalizare pluvială pe cinci străzi din Cugir și Vinerea: În ce stadiu este proiectul
1,2 milioane de lei fără TVA pentru canalizare pluvială pe cinci străzi din Cugir și Vinerea: În ce stadiu este...
Comuna Ciugud devine asociat în societatea Alba Iulia Transport Local SRL. Cu ce sumă va contribui la capitalul social
Comuna Ciugud devine asociat în societatea Alba Iulia Transport Local SRL. Cu ce sumă va contribui la capitalul social Consilierii...
Opinii Comentarii
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela!
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela! Felicitări de Sfinții Mihail și Gavril • Urări pentru Mihai și...
Nume care se sărbătoresc de Sfinții Mihail și Gavriil 2026. Peste 1,3 milioane de români își serbează onomastica
Ce nume derivate se sărbătoresc de Sfântul Mihail și Gavriil 2026 Cei care poartă numele de Mihail, Gavril, Mihai, Mihaela,...