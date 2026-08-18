Zlătneanul Andrei Mărginean în echipa etapei a 5-a din SuperLiga de fotbal: „Remarcabil efortul depus”

Zlătneanul Andrei Mărginean a fost inclus în echipa etapei a 5-a din SuperLiga de fotbal.

Andrei Mărginean (Dinamo) – „Remarcabil efortul depus pe durata partidei din Giulești (n.a 1-0 pentru Dinamo, scor final). A câștigat majoritatea duelurilor în care a fost implicat”, sună caracterizarea fotbalistului din Alba făcută de Liga Profesionistă de Fotbal.

Liga Profesionistă de Fotbal prezintă la finalul fiecărei runde cel mai bun unsprezece.

Iată cum arată echipa ideală a etapei a cincea din sezonul regulat:

PORTAR

Alaa Bellaarouch (Dinamo) – A închis perfect poarta, contribuind din plin la victoria dinamoviștilor.

FUNDAŞI

Flavius Iacob (Corvinul Hunedoara) – A făcut excelent ambele faze de joc. De remarcat energia consumată în fiecare meci.

Breston Malula (Petrolul Ploiești) – Sigur în defensivă, periculos la faze fixe din careul advers. A marcat golul victoriei.

Antoniu Manolache (Corvinul Hunedoara) – Fundașul hunedorenilor a reușit un gol fabulos și avut o prestație ireproșabilă în defensivă.

Ricardo Pădurariu (FCSB) – Implicat total în jocul echipei. Este un fotbalist cu un mare potențial de creștere.

MIJLOCAŞI

Teodor Lungu (Oțelul Galați) – Intrat pe teren în ultimul sfert de oră, a marcat un gol frumos, primul din carieră în Superligă.

Andrei Mărginean (Dinamo) – Remarcabil efortul depus pe durata partidei din Giulești. A câștigat majoritatea duelurilor în care a fost implicat.

João Paulo (FCSB) – A deschis scorul în unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din acest început de sezon.

ATACANŢI

Daniel Bîrligea (FCSB) – A făcut cel mai bun meci din acest sezon, ambele goluri reușite fiind de atacant veritabil.

Alibek Aliev (Universitatea Cluj) – A marcat golurile clujenilor. Se anunță a fi un candidat important în lupta pentru titlul de golgheter.

Andrei Dumiter (FC Botoșani) – A pus multă presiune pe apărarea adversă. A marcat de două ori.

ANTRENORUL ETAPEI

Nuno Campos (Dinamo – FOTO) – Roș-albii s-au impus în derby-ul bucureștean și datorită modului cum antrenorul a gestionat momentele dificile. De apreciat și faptul că a fost inspirat la schimbări.

foto – Andrei Mărginean (arhivă)

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