WhatsApp, noi controale parentale dedicate adolescenților: Pot primi notificări despre grupuri și impune limite pentru Meta AI, fără a avea acces la conversațiile private

WhatsApp va lansa un nou set de funcții parentale dedicate adolescenților, prin care părinții vor putea să stabilească anumite limite privind modul în care copiii lor folosesc aplicația, dar fără a avea acces la conversațiile private ale acestora.

Noile funcții sunt opționale și sunt gândite pentru a fi configurate împreună de părinți și adolescenți. Părinții vor putea alege setări de confidențialitate precum cine poate vedea fotografia de profil a adolescentului sau cine îl poate adăuga în grupuri, a transmis WhatsApp.

Dacă adolescentul încearcă ulterior să relaxeze unele dintre aceste restricții, modificarea va necesita aprobarea părintelui printr-un cod PIN stabilit anterior.

Un alt element al sistemului este monitorizarea activității în grupuri. Părinții vor primi notificări atunci când adolescentul intră sau iese dintr-un grup sau atunci când numărul membrilor unui grup din care face parte crește semnificativ.

De asemenea, părinții vor putea decide modul în care adolescentul utilizează funcția Channels, inclusiv ce actualizări de tip Status poate vedea și cine îi poate vedea propriile actualizări.

WhatsApp introduce controale și pentru utilizarea Meta AI. Părinții vor putea alege între setarea standard destinată utilizatorilor de peste 13 ani și o opțiune mai restrictivă, denumită „Limited Content”.

Părinții nu au acees la conversații

Compania subliniază însă că noile controale nu le oferă părinților acces la mesajele și apelurile private ale copiilor. Chiar și atunci când funcțiile parentale sunt activate, conversațiile și apelurile rămân protejate prin criptare end-to-end, ceea ce înseamnă că mesajele nu pot fi citite sau ascultate de persoane din afara conversației, inclusiv de WhatsApp.

Sistemul este conceput să fie ușor de configurat, folosind un singur cod PIN și notificări menite să îi țină pe părinți la curent cu schimbările relevante. Totodată, părinții pot modifica setările sau pot dezactiva complet controalele în orice moment.

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