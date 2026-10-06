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Cum va fi vremea în România până în 2 noiembrie 2026: Temperaturi peste normal. Prognoza meteo pe 4 săptămâni actualizată

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Cum va fi vremea în România până în 2 noiembrie 2026: Temperaturi peste normal. Prognoza meteo pe 4 săptămâni actualizată

România va avea parte de o perioadă mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului. Potrivit prognozei meteorologice, temperaturile se vor menține peste valorile normale în următoarele patru săptămâni, în timp ce regimul precipitațiilor va fi, în general, apropiat de normal.

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*Săptămâna 5–12 octombrie 2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice acestei săptămâni pe întreg teritoriul României. Abaterea termică pozitivă va fi mai accentuată în zonele montane și în nord-estul țării.

În regiunile nord-vestice, regimul pluviometric va fi apropiat de normalul perioadei, în timp ce în restul țării cantitățile de precipitații vor fi deficitare.

*Săptămâna 12–19 octombrie 2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile normale pentru acest interval în toate regiunile.

*Săptămâna 19–26 octombrie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în întreaga țară.

Regimul pluviometric va fi apropiat de normal în toate regiunile.

*Săptămâna 26 octombrie – 2 noiembrie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice acestei săptămâni pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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