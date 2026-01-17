Zile libere de la stat în 2026: Lista completă pentru angajați

În 2026, zilele plătite pentru angajații din România este destul de generoasă. Legislația prevede și zile libere pentru evenimente personale, situații speciale sau condiții excepționale, drepturi pe care mulți salariați nu le cunosc pe deplin, pe lângă sărbătorile legale.

Care sunt sărbătorile legale în care angajații stau acasă în 2026

Zilele libere plătite de sărbătoare legală sunt garantate tuturor angajaților, indiferent de domeniul de activitate, cu excepția sectoarelor în care activitatea nu poate fi întreruptă. În 2026, românii beneficiază de următoarele zile nelucrătoare:

– 1 și 2 ianuarie – Anul Nou

– 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române

– două zile de Paște ortodox

– 1 mai – Ziua Muncii

– două zile de Rusalii

– 15 august – Adormirea Maicii Domnului

– 30 noiembrie – Sfântul Andrei

– 1 decembrie: Ziua Națională a României

– 25 și 26 decembrie – Crăciunul

Aceste zile pot crea, în funcție de calendar, mai multe weekenduri prelungite pe parcursul anului, oferind angajaților timp suplimentar pentru odihnă sau familie.

Ce zile libere plătite poți primi pentru evenimente personale

Pe lângă sărbătorile legale, Codul muncii prevede zile libere plătite pentru anumite evenimente din viața personală, fără ca acestea să fie scăzute din concediul de odihnă.

Angajații pot beneficia de astfel de zile în cazul căsătoriei proprii, al nașterii unui copil, al decesului unui membru al familiei sau al căsătoriei copilului.

Acordarea acestor zile se face în baza unei cereri și a documentelor justificative, iar numărul exact de zile este stabilit prin contractul colectiv de muncă sau prin regulamentul intern al angajatorului.

Ce alte situații îți dau dreptul la zile libere plătite în 2026

Legislația prevede și zile libere plătite pentru situații speciale, care nu țin de calendarul sărbătorilor. Părinții pot beneficia de zile libere pentru supravegherea copilului atunci când cursurile sunt suspendate din motive precum condiții meteo extreme sau situații de urgență.

De asemenea, există concediul paternal plătit, zile pentru îngrijirea copilului bolnav și zile acordate în cazul închiderii temporare a școlilor sau grădinițelor, indemnizația fiind, de regulă, de 75% din salariul de bază, în limitele legale.

Alte situații care pot aduce timp liber plătit includ donarea de sânge, participarea ca martor sau jurat la solicitarea autorităților și cazurile de forță majoră sau stare de alertă.

Angajații din domenii esențiale pot lucra în zilele de sărbătoare legală, însă au dreptul la compensare prin timp liber sau spor salarial, conform legii. Astfel, 2026 oferă multiple forme de protecție și echilibru între viața profesională și cea personală pentru salariați.

