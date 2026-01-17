Zile libere de la stat în 2026: Lista completă pentru angajați
Zile libere de la stat în 2026: Lista completă pentru angajați
În 2026, zilele plătite pentru angajații din România este destul de generoasă. Legislația prevede și zile libere pentru evenimente personale, situații speciale sau condiții excepționale, drepturi pe care mulți salariați nu le cunosc pe deplin, pe lângă sărbătorile legale.
Care sunt sărbătorile legale în care angajații stau acasă în 2026
Zilele libere plătite de sărbătoare legală sunt garantate tuturor angajaților, indiferent de domeniul de activitate, cu excepția sectoarelor în care activitatea nu poate fi întreruptă. În 2026, românii beneficiază de următoarele zile nelucrătoare:
– 1 și 2 ianuarie – Anul Nou
– 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române
– două zile de Paște ortodox
– 1 mai – Ziua Muncii
– două zile de Rusalii
– 15 august – Adormirea Maicii Domnului
– 30 noiembrie – Sfântul Andrei
– 1 decembrie: Ziua Națională a României
– 25 și 26 decembrie – Crăciunul
Aceste zile pot crea, în funcție de calendar, mai multe weekenduri prelungite pe parcursul anului, oferind angajaților timp suplimentar pentru odihnă sau familie.
Ce zile libere plătite poți primi pentru evenimente personale
Pe lângă sărbătorile legale, Codul muncii prevede zile libere plătite pentru anumite evenimente din viața personală, fără ca acestea să fie scăzute din concediul de odihnă.
Angajații pot beneficia de astfel de zile în cazul căsătoriei proprii, al nașterii unui copil, al decesului unui membru al familiei sau al căsătoriei copilului.
Acordarea acestor zile se face în baza unei cereri și a documentelor justificative, iar numărul exact de zile este stabilit prin contractul colectiv de muncă sau prin regulamentul intern al angajatorului.
Ce alte situații îți dau dreptul la zile libere plătite în 2026
Legislația prevede și zile libere plătite pentru situații speciale, care nu țin de calendarul sărbătorilor. Părinții pot beneficia de zile libere pentru supravegherea copilului atunci când cursurile sunt suspendate din motive precum condiții meteo extreme sau situații de urgență.
De asemenea, există concediul paternal plătit, zile pentru îngrijirea copilului bolnav și zile acordate în cazul închiderii temporare a școlilor sau grădinițelor, indemnizația fiind, de regulă, de 75% din salariul de bază, în limitele legale.
Alte situații care pot aduce timp liber plătit includ donarea de sânge, participarea ca martor sau jurat la solicitarea autorităților și cazurile de forță majoră sau stare de alertă.
Angajații din domenii esențiale pot lucra în zilele de sărbătoare legală, însă au dreptul la compensare prin timp liber sau spor salarial, conform legii. Astfel, 2026 oferă multiple forme de protecție și echilibru între viața profesională și cea personală pentru salariați.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Noua vârstă de pensionare pentru angajații MApN: Care sunt cele două variante aflate în discuție
Noua vârstă de pensionare pentru angajații MApN: Care sunt cele două variante aflate în discuție Vârsta de pensionare pentru angajații structurilor de ordine publică și apărare ar putea suferi modificări importante în perioada imediat următoare. Polițiștii, jandarmii și militarii se află în centrul unei dezbateri sensibile, generate de nevoia Guvernului de a reduce cheltuielile bugetare, […]
Economistul Radu Georgescu: „Indicatorii economici sunt pe roșu, dar bursele cresc spectaculos”
Economistul Radu Georgescu: „Indicatorii economici sunt pe roșu, dar bursele cresc spectaculos”. Motivul Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra unei discrepanțe majore între realitatea economică și evoluția burselor, explicând de ce piețele financiare continuă să crească spectaculos. Într-o analiză, Radu Georgescu susține că bursele ar fi trebuit să se prăbușească încă de acum doi ani, […]
Un mecanism-cheie care ajută organismul să dezactiveze inflamaţia a fost descoperit de cercetători: ,,O cale naturală care limitează expansiunea dăunătoare a celulelor imunitare”
Un mecanism-cheie care ajută organismul să dezactiveze inflamaţia a fost descoperit de cercetători: ,,O cale naturală care limitează expansiunea dăunătoare a celulelor imunitare” Un mecanism-cheie care ajută organismul să dezactiveze inflamaţia, o realizare care „deschide o cale promiţătoare” către noi tratamente pentru bolile autoimune ce afectează milioane de persoane a fost descoperit de cercetătorii de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Zile libere de la stat în 2026: Lista completă pentru angajați
Zile libere de la stat în 2026: Lista completă pentru angajați În 2026, zilele plătite pentru angajații din România este...
Noua vârstă de pensionare pentru angajații MApN: Care sunt cele două variante aflate în discuție
Noua vârstă de pensionare pentru angajații MApN: Care sunt cele două variante aflate în discuție Vârsta de pensionare pentru angajații...
Știrea Zilei
VIDEO | Starea victimelor după explozia dintr-un apartament din Alba Iulia. Medic: ,,Nu sunt locuri în centrele de arși din România”
Starea victimelor după explozia dintr-un apartament din Alba Iulia. Medic: ,,Nu sunt locuri în centrele de arși din România” Două...
UPDATE VIDEO | EXPLOZIE puternică într-un apartament din Alba Iulia: Două persoane rănite cu arsuri. Salvatorii intervin cu două autospeciale și o ambulanță
EXPLOZIE puternică într-un apartament din Alba Iulia: Două persoane rănite cu arsuri. Zeci de persoane evacutate O explozie puternică a...
Curier Județean
Primăria Alba Iulia a cazat două persoane afectate de explozia de pe strada Arnsberg. Alte persoane evacuate analizează variantele de cazare
Primăria Alba Iulia a cazat două persoane afectate de explozia de pe strada Arnsberg. Alte persoane evacuate analizează variantele de...
ACCIDENT rutier în Aiud: Femeie, lovită de un autoturism condus de un vârstnic, în timp ce traversa regulamentar. A fost transportată la spital
Femeie din Aiud, lovită de un autoturism condus de un vârstnic, în timp ce traversa regulamentar. A fost transportată la...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
17 ianuarie | S-a născut Nicolae Iorga, cel mai mare istoric român, care i-a sugerat lui I. C. Brătianu să demoleze Cetatea din Alba Iulia
17 ianuarie | S-a născut Nicolae Iorga, cel mai mare istoric român, care i-a sugerat lui I. C. Brătianu să...
17 ianuarie: Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte pe Sfântul Antonie cel Mare
17 ianuarie: Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte pe Sfântul Antonie cel Mare Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte la data de 17 ianuarie...