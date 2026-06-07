Dennis Man și Alexandra Grigoriță au spus „DA”, la Vladmirescu, cu Nicolae și Andreea Stanciu ca părinți spirituali!

Internaționalul român Denis Man și-a unit destinele cu aleasa inimii sale Alexandra Grigoriță, în comuna Vladmirescu, cu Nicolae Stanciu, căpitanul echipei României, și soția sa Andreea, în postura de părinți spirituali

La nici 24 de ore de la prezența în tricolor, pe Steaua, albaiulianul Nicolae Stanciu s-a aflat în Arad pentru a fi alături, în acest moment special, de colegul său de la prima reprezentativă.

Pe această tenă, vă oferim un articol publicat de colegii de la sportarad.ro (cărora le mulțumim)

De astăzi (nr. duminică, 7 iunie), Dennis Man formează o familie cu Alexandra Grigoriță. Internaționalul arădean și aleasa inimii sale au spus „DA” în sala de ceremonii a comunei Vladimirescu, în fața viceprimarului Ioan Pavleți, într-un cadru restrâns. Familiile, vecinii și prietenii apropiați au asistat la momentul emoționant din viața celor doi tineri, care vor face nunta pe 18 iunie, la „Flonta Orangerie”, un loc de lux din comuna Giroc, de lângă Timișoara.

Dennis și Alexandra i-au avut alături pe nașii Nicușor și Andreea Stanciu. Mijlocașul ofensiv al naționalei a jucat aseară 70 de minute în amicalul pe care România l-a câștigat cu 2-1 în fața Țării Galilor, iar în această dimineață a ajuns de urgență în localitatea arădeană. ” Denis împreună cu Alexandra de astăzi sunt familia Man!”

Primul a dat vestea primarul comunei Vladimirescu pe facebook, Mihai Mag, care nu obișnuiește să oficieze căsătorii și nu a făcut excepție nici pentru cel mai faimos membru al comunității pe care o reprezintă. ”Astăzi cel mai mare fotbalist pe care l-a avut Vladimirescu, jucătorul echipei naționale și mândria comunității noastre a spus DA în fața ofițerului de stare civilă împreună cu soția sa!

Denis împreună cu Alexandra de astăzi sunt familia Man!

În numele întregii comunități le dorim căsnicie plină de fericire și liniște, iar bunul Dumnezeu să vegheze asupra lor” – a fost mesajul edilului din Vladimirescu.

Dennis Man și Alexandra Grigoriță trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de un deceniu, de pe vremea când fotbalistul îmbrăca tricoul celor de la UTA. Între timp, arădeanul a jucat la FCSB (2016-2021) și Parma (2021-2025), iar în această vară s-a încununat campion al Olandei cu PSV Eindhoven, după primul său sezon petrecut în Eredivisie.

foto: Mihai Mag; sursa: sportarad.ro

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