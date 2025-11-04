Zile libere de Crăciun și Revelion 2025: Câte zile de vacanță vor avea angajații din România

După un an intens, finalul lui 2025 vine cu una dintre cele mai bune ocazii de relaxare: două weekenduri prelungite, exact în perioada celor mai îndrăgite sărbători de iarnă.

Zile libere în decembrie 2025

Conform Codului Muncii, luna decembrie aduce trei zile nelucrătoare:

1 decembrie (Ziua Națională a României) – cade luni, oferind automat un weekend de trei zile.

25 și 26 decembrie (Crăciunul și a doua zi de Crăciun) – joi și vineri, ceea ce înseamnă o nouă minivacanță, între 25 și 28 decembrie.

Revelionul și începutul lui 2026

Seria liberelor continuă chiar din prima săptămână a noului an. 1 și 2 ianuarie 2026, zilele de Anul Nou, sunt tot joi și vineri, astfel că angajații se pot bucura de încă un weekend prelungit de patru zile.

În plus, 6 ianuarie (Boboteaza) și 7 ianuarie (Sfântul Ioan Botezătorul) sunt, la rândul lor, zile libere legale în 2026. Astfel, cei care își planifică bine concediul pot transforma începutul de an într-o adevărată minivacanță de opt zile.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI