Zile libere de Crăciun și Revelion 2025: Câte zile de vacanță vor avea angajații din România
Zile libere de Crăciun și Revelion 2025: Câte zile de vacanță vor avea angajații din România
După un an intens, finalul lui 2025 vine cu una dintre cele mai bune ocazii de relaxare: două weekenduri prelungite, exact în perioada celor mai îndrăgite sărbători de iarnă.
Zile libere în decembrie 2025
Conform Codului Muncii, luna decembrie aduce trei zile nelucrătoare:
- 1 decembrie (Ziua Națională a României) – cade luni, oferind automat un weekend de trei zile.
- 25 și 26 decembrie (Crăciunul și a doua zi de Crăciun) – joi și vineri, ceea ce înseamnă o nouă minivacanță, între 25 și 28 decembrie.
Revelionul și începutul lui 2026
Seria liberelor continuă chiar din prima săptămână a noului an. 1 și 2 ianuarie 2026, zilele de Anul Nou, sunt tot joi și vineri, astfel că angajații se pot bucura de încă un weekend prelungit de patru zile.
În plus, 6 ianuarie (Boboteaza) și 7 ianuarie (Sfântul Ioan Botezătorul) sunt, la rândul lor, zile libere legale în 2026. Astfel, cei care își planifică bine concediul pot transforma începutul de an într-o adevărată minivacanță de opt zile.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
ANAF vânează ONG-urile „controlate” de firme. Cum sunt descoperite sponsorizările interzise de lege
ANAF vânează sponsorizările ilegale. Cum sunt descoperite sponsorizările interzise de lege ANAF transmite un semnal ferm companiilor care folosesc sponsorizările în scopuri neconforme: dacă o firmă finanțează un ONG asupra căruia are control direct sau indirect, beneficiul fiscal se pierde, iar impozitul se recalculează. O speță recentă arată cum o societate a fost obligată să […]
Zile libere legale 2026: Liber pentru părinții din România să își însoțească copiii la deschiderea anului școlar. Proiectul de lege, depus la Senat
Zile libere legale 2026: Liber pentru părinții din România să își însoțească copiii la deschiderea anului școlar. Proiectul de lege, depus la Senat O inițiativă legislativă depusă recent la Senat propune ca părinții să aibă dreptul, la cerere, la o zi liberă pentru a-și însoți copiii la festivitatea de deschidere a anului școlar. Proiectul vine […]
Burse școlare 2025-2026: Când primesc elevii banii pentru lunile septembrie și octombrie. Când se fac următoarele plăți
Burse școlare 2025-2026: Când primesc elevii banii pentru lunile septembrie și octombrie. Când se fac următoarele plăți Elevii din România care îndeplinesc criteriile pentru bursele de merit în anul școlar 2025-2026 vor primi prima tranșă pe 20 noiembrie, conform metodologiei în vigoare. Următoarele plăți vor fi efectuate lunar, tot pe data de 20, pentru luna […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
ANAF vânează ONG-urile „controlate” de firme. Cum sunt descoperite sponsorizările interzise de lege
ANAF vânează sponsorizările ilegale. Cum sunt descoperite sponsorizările interzise de lege ANAF transmite un semnal ferm companiilor care folosesc sponsorizările...
Zile libere legale 2026: Liber pentru părinții din România să își însoțească copiii la deschiderea anului școlar. Proiectul de lege, depus la Senat
Zile libere legale 2026: Liber pentru părinții din România să își însoțească copiii la deschiderea anului școlar. Proiectul de lege,...
Știrea Zilei
VIDEO | Imagini inedite cu o ursoaică și trei pui, în Parcul Natural Apuseni. Grupa mică la plimbare, surprinsă de camerele de monitorizare a faunei sălbatice
Imagini inedite cu o ursoaică și trei pui, în Parcul Natural Apuseni. Grupa mică la plimbare, surprinsă de camerele de...
Ziarul „Unirea” din Alba Iulia angajează REDACTORI pentru ediția online. Cerințe și responsabilități
Ziarul „Unirea” din Alba Iulia angajează REDACTORI pentru ediția online. Cerințe și responsabilități Ziarul ”Unirea” din Alba Iulia organizează concurs...
Curier Județean
FOTO | Noi lucrări la rețeaua de apă din Teiuș. Strada Râtului va fi racordată la sistemul principal
Noi lucrări la rețeaua de apă din Teiuș. Strada Râtului va fi racordată la sistemul principal Primăria orașului Teiuș continuă...
Noiembrie: Luna prevenirii abuzurilor și violenței. DGASPC Alba: Un fenomen cu un grad de răspândire ce nu mai poate fi neglijat
Noiembrie: Luna prevenirii abuzurilor și violenței. DGASPC Alba: ,,Un fenomen cu un grad de răspândire ce nu mai poate fi...
Politică Administrație
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local...
FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”
Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...
Opinii Comentarii
4 noiembrie 1715: Austriecii pun piatra de temelie a Cetăţii Alba Iulia, devenită astăzi polul turistic al județului Alba
4 noiembrie 1715: Austriecii pun piatra de temelie a Cetăţii Alba Iulia, devenită astăzi polul turistic al județului Alba Cetatea...
4 noiembrie: Ziua internațională a bomboanelor (CandyDay). Cum să celebrezi produsele care ne îndulcesc viața aproape în fiecare zi
4 noiembrie: Ziua internațională a bomboanelor (CandyDay). Cum să celebrezi produsele care ne îndulcesc viața aproape în fiecare zi Cea...