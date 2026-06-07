Alba Iulia și Sântimbru testează funcționarul public virtual bazat pe inteligență artificială: În ce stadiu este proiectul

Administrația publică locală din municipiul Alba Iulia și comuna învecinată Sântimbru intră într-o nouă etapă de digitalizare prin proiectul „Testare soluții funcționar public virtual și inteligență artificială pentru serviciile publice din Municipiul Alba Iulia și Comuna Sântimbru”, cunoscut sub acronimul AVIS.

Inițiativa este derulată în parteneriat de Alba Iulia și Sântimbru și are ca obiectiv modernizarea relației dintre cetățeni și administrație prin utilizarea inteligenței artificiale și a serviciilor digitale avansate.

Investiție de peste 2,5 milioane de lei

Proiectul AVIS beneficiază de o finanțare totală de aproximativ 2,49 milioane lei, fondurile fiind asigurate în principal prin Programul „Regiunea Centru” 2021–2027, în cadrul priorității dedicate dezvoltării comunităților digitale inteligente. Cofinanțarea locală reprezintă 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

În mai 2026, autoritățile locale au semnat contractul de finanțare, alături de un alt proiect complementar de digitalizare, valoarea cumulată a celor două inițiative apropiindu-se de un milion de euro.

Ce presupune proiectul AVIS

Elementul central al proiectului îl reprezintă dezvoltarea și testarea unui funcționar public virtual, asistat de inteligență artificială, capabil să ofere informații și să faciliteze accesul cetățenilor la serviciile administrației locale. Sistemul va include:

asistenți virtuali bazați pe inteligență artificială;

servicii de e-guvernare noi sau modernizate;

centrală telefonică inteligentă cu interacțiune vocală;

automatizarea unor procese administrative repetitive;

instrumente digitale accesibile inclusiv persoanelor cu dizabilități și grupurilor vulnerabile;

soluții pentru colectarea și utilizarea eficientă a datelor administrative.

Potrivit documentelor proiectului, scopul este reducerea timpilor de răspuns, simplificarea procedurilor administrative și creșterea calității serviciilor publice oferite cetățenilor și mediului de afaceri.

Beneficii pentru cetățeni și mediul economic

Implementarea AVIS va permite locuitorilor din Alba Iulia și Sântimbru să obțină mai rapid informații despre taxe, autorizații, documente administrative și alte servicii publice, fără deplasări repetate la ghișeu. De asemenea, companiile locale vor avea acces mai facil la informațiile și procedurile administrative necesare desfășurării activității.

Autoritățile estimează că automatizarea unor procese va reduce volumul de muncă al funcționarilor pentru activitățile repetitive, permițând concentrarea resurselor umane asupra cazurilor complexe și a relației directe cu cetățeanul.

Calendarul implementării

Conform contractului de finanțare, proiectul AVIS este programat să fie implementat și finalizat până în mai 2028. În această perioadă vor avea loc etapele de dezvoltare, testare, pilotare și punere în funcțiune a soluțiilor digitale propuse.

În ședința extraordinară de luni, 8 iunie 2026 a Consiliului Local Alba Iulia urmează să fie aprobate Regulamentul de organizare și funcționare și Statul de funcții ale Unității de management a proiectului „Testare soluții funcționar public virtual și inteligență artificială pentru serviciile publice din Municipiul Alba Iulia și Comuna Santimbru, acronim AVIS”

Proiectul AVIS continuă strategia de digitalizare promovată de administrațiile locale din Alba Iulia și Sântimbru, fiind considerat unul dintre cele mai importante proiecte regionale de integrare a inteligenței artificiale în serviciile publice.

Dacă rezultatele vor confirma așteptările, modelul ar putea fi extins și către alte administrații locale din România, contribuind la dezvoltarea unei administrații mai eficiente, mai accesibile și mai apropiate de cetățean.

Denumire: Testare soluții funcționar public virtual și inteligență artificială pentru serviciile publice din Municipiul Alba Iulia și Comuna Sântimbru;

Acronim: AVIS ;

; Lider de parteneriat: Alba Iulia;

Partener: Sântimbru;

Valoare totală: aproximativ 2,49 milioane lei;

Finanțare: Programul Regiunea Centru 2021–2027;

Perioadă de implementare: 2026–2028;

Obiectiv principal: introducerea unui funcționar public virtual și a unor servicii administrative bazate pe inteligență artificială.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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