Rămâi conectat

Actualitate

Zeci de profesori și scriitori cer oprirea avizării celei de-a doua variante de programă școlară la limba română. Mircea Cărtărescu, printre semnatari

Bogdan Ilea

Publicat

acum 11 minute

în

De

Zeci de profesori și scriitori cer oprirea avizării celei de-a doua variante de programă școlară la limba română. Mircea Cărtărescu, printre semnatari

Peste 30 de profesori, cercetători și scriitori semnalează Ministerul Educației și premierului Bolojan că noua programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a este „viciată procedural și științific” și cer oprirea avizării documentului, potrivit Edupedu.

Citește și: Marilen Pirtea, numele propus pentru a deveni ministrul al Educației: ,,Am primit această propunere, din partea prim-ministrului, la care voi reflecta”

Ei avertizează că forma revizuită ignoră criticile de fond și riscă să îndepărteze elevii de literatură și să accentueze analfabetismul funcțional. 

Într-o scrisoare deschisă trimisă către Edupedu, semnatarii explică argumentat cum versiunea revizuită „deși conține anumite ajustări în raport cu precedenta, ignoră, de fapt, majoritatea reproșurilor de fond, procedând după principiul „cosmetizării”.”

Scrisoarea este semnată de peste 30 de cadre universitare, cercetători, scriitori și profesori din învățământul preuniversitar, din mai multe centre universitare din țară și din străinătate. Printre semnatari se află prorectori, decani și directori de departamente din facultăți de litere, cercetători ai Academiei Române, profesori de liceu din colegii naționale, experți în educație și scriitori, precum Mircea Cărtărescu, Radu Vancu, Andrei Terian, Alex Goldiș, Liviu Papadima, Carmen Mușat, Bogdan Crețu, alături de profesori și cercetători de la universitățile din București, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu, Brașov, Constanța, Galați, Suceava și din diaspora universitară.

Semnatarii susțin că procesul de elaborare și validare a programei este „profund viciat procedural”, invocând suprapunerea majoritară dintre comisia care a conceput programa și comisia care urmează să o avizeze, situație pe care o califică drept incompatibilitate și conflict de interese. De asemenea, aceștia reclamă lipsa totală de transparență privind criteriile de selecție a membrilor comisiilor și a conducerii acestora, mai notează sursa citată.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Scrisoarea medicală și trimiterea de la medicul de familie vor dispărea. Platformă nouă începând de anul viitor: ,,Toate documentele practic dispar și se mută”

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

25 decembrie 2025

De

Scrisoarea medicală și trimiterea de la medicul de familie vor dispărea. Platformă nouă începând de anul viitor: ,,Toate documentele practic dispar și se mută” Platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate (PIAS) va fi înlocuită în 2026 cu un sistem „modern, sigur şi accesibil”, a anunțat Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), începând de […]

Citește mai mult

Actualitate

Avertisment DNSC de sărbători: În această perioadă atacatorii profită de neatenția utilizatorilor

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

25 decembrie 2025

De

Avertisment DNSC de sărbători: În această perioadă atacatorii profită de neatenția utilizatorilor Directoratul Național de Securitate Cibernetică a emis un avertisment despre tentativele de furt din perioada sărbătorilor de iarnă.  DNSC recomandă ca persoanele să evite mesajele de tip ,,urgent” și alte modalități prin care atacatorii încearcă să fure datele. ,,În această perioadă, ofertele tentante, […]

Citește mai mult

Actualitate

Intensitate crescută a activităţii gripale în România. Ministerul Sănătăţii a emis un set de recomandări

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

25 decembrie 2025

De

Intensitate crescută a activităţii gripale în România. Ministerul Sănătăţii a emis un set de recomandări Se înregistrează o intensitate crescută a activităţii gripale, în această perioadă, cu răspândire geografică extinsă a virusurilor gripale şi a altor infecţii virale respiratorii la nivelul întregii ţări, se arată într-un avertisment emis de Ministerul Sănătăţii. Citește și: DSP Alba: […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 11 minute

Zeci de profesori și scriitori cer oprirea avizării celei de-a doua variante de programă școlară la limba română. Mircea Cărtărescu, printre semnatari

Zeci de profesori și scriitori cer oprirea avizării celei de-a doua variante de programă școlară la limba română. Mircea Cărtărescu,...
Actualitateacum o oră

Scrisoarea medicală și trimiterea de la medicul de familie vor dispărea. Platformă nouă începând de anul viitor: ,,Toate documentele practic dispar și se mută”

Scrisoarea medicală și trimiterea de la medicul de familie vor dispărea. Platformă nouă începând de anul viitor: ,,Toate documentele practic...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 7 ore

Născuți de Crăciun: Un băiețel și o fetiță sănătoși au venit pe lume în Ziua de Crăciun, la Spitalul Județean Alba

Născuți de Crăciun: Un băiețel și o fetiță sănătoși au venit pe lume în Ziua de Crăciun, la Spitalul Județean...
Ştirea zileiacum 16 ore

FOTO | Chef Alexandru Helju, bucătarul de 32 de ani din Alba, a pierdut marea finală în competiția Chefi la cuțite. Premiul era de 30.000 de euro

FOTO | Chef Alexandru Helju, bucătarul de 32 de ani din Alba, a pierdut marea finală în competiția Chefi la...

Curier Județean

Curier Județeanacum 8 ore

25 decembrie 2025 | Radare de Crăciun în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră

25 decembrie 2025 | Radare de Crăciun în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră Inspectoratul de Poliție Județean Alba...
Curier Județeanacum 22 de ore

FOTO | Jandarmii din Câmpeni, alături de zeci de familii aflate în nevoie: Au oferit 60 de pachete în mai multe localități din Alba

Jandarmii din Câmpeni, alături de zeci de familii aflate în nevoie: Au oferit 60 de pachete în mai multe localități...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 21 de ore

FOTO | Investiții de peste 3 milioane de euro în educația din Ciugud: Școală nouă în limba și proiect pentru extinderea unității din Șeușa

Investiții de peste 3 milioane de euro în educația din Ciugud: Școală nouă în limba și proiect pentru extinderea unității...
Politică Administrațieacum 2 zile

Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj

Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj Eficientizarea energetică a...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 11 ore

De ce se sărbătorește Crăciunul pe 25 decembrie? Una dintre cele mai iubite sărbători din an, marcată de numeroase tradiții și obiceiuri

De ce se sărbătorește Crăciunul pe 25 decembrie? Una dintre cele mai iubite sărbători din an, marcată de numeroase tradiții...
Opinii - Comentariiacum 17 ore

MESAJE de CRACIUN fericit 2025! Urări, felicitări și SMS-uri pe care le poți trimite celor dragi

Crăciun fericit! Mesaje de Crăciun 2025 • Felicitări de Crăciun • Urari de Craciun frumoase, amuzante, hazlii, haioase • Mesaje...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea