Zeci de profesori și scriitori cer oprirea avizării celei de-a doua variante de programă școlară la limba română. Mircea Cărtărescu, printre semnatari

Peste 30 de profesori, cercetători și scriitori semnalează Ministerul Educației și premierului Bolojan că noua programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a este „viciată procedural și științific” și cer oprirea avizării documentului, potrivit Edupedu.

Ei avertizează că forma revizuită ignoră criticile de fond și riscă să îndepărteze elevii de literatură și să accentueze analfabetismul funcțional.

Într-o scrisoare deschisă trimisă către Edupedu, semnatarii explică argumentat cum versiunea revizuită „deși conține anumite ajustări în raport cu precedenta, ignoră, de fapt, majoritatea reproșurilor de fond, procedând după principiul „cosmetizării”.”

Scrisoarea este semnată de peste 30 de cadre universitare, cercetători, scriitori și profesori din învățământul preuniversitar, din mai multe centre universitare din țară și din străinătate. Printre semnatari se află prorectori, decani și directori de departamente din facultăți de litere, cercetători ai Academiei Române, profesori de liceu din colegii naționale, experți în educație și scriitori, precum Mircea Cărtărescu, Radu Vancu, Andrei Terian, Alex Goldiș, Liviu Papadima, Carmen Mușat, Bogdan Crețu, alături de profesori și cercetători de la universitățile din București, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu, Brașov, Constanța, Galați, Suceava și din diaspora universitară.

Semnatarii susțin că procesul de elaborare și validare a programei este „profund viciat procedural”, invocând suprapunerea majoritară dintre comisia care a conceput programa și comisia care urmează să o avizeze, situație pe care o califică drept incompatibilitate și conflict de interese. De asemenea, aceștia reclamă lipsa totală de transparență privind criteriile de selecție a membrilor comisiilor și a conducerii acestora, mai notează sursa citată.

