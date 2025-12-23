Marilen Pirtea, numele propus pentru a deveni ministrul al Educației: ,,Am primit această propunere, din partea prim-ministrului, la care voi reflecta”
Marilen Pirtea, numele propus pentru a deveni ministrul al Educației: ,,Am primit această propunere, din partea prim-ministrului, la care voi reflecta”
Rectorul Universității de Vest Timișoara, Marilen Pirtea, deputat PNL a declarat că va reflecta asupra propunerii de a ajunge ministru al Educației și Cercetării după ce Daniel David și-a dat demisia.
Citește și: SURSE: Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației
El a subliniat că măsurile din Educație depind de bugetul alocat, iar fără un buget corespunzător, aceste măsuri vor părea mai mult constrângeri decât investiții.
,,Deciziile vor fi luate după sărbători. Am primit această propunere (de a deveni ministru al Educației și Cercetării, n.r.) din partea prim-ministrului, la care voi reflecta, decizia urmând a fi luată după perioada de sărbători. Este foarte important care va fi bugetul Ministerului Educației și Cercetării, care sunt așteptările în ceea ce privește măsurile pentru anul următor. Fără un buget consistent, măsurile din Educație vor părea mai mult coerciții decât investiții”, a afirmat Marilen Pirtea, potrivit Agerpres.
Reamintim că, ieri, 22 decembrie, Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației.
