Bacalaureat 2026 | Lista OFICIALĂ a olimpiadelor internaționale şi concursurilor care se pot echivala cu o probă scrisă la Bac
Pentru elevii din România care se pregătesc de examenul maturității, anul 2026 vine cu informații esențiale legate de recunoașterea performanțelor academice la nivel internațional.
Ministerul Educației și Cercetării a publicat recent lista oficială a olimpiadelor și concursurilor care permit echivalarea unei probe scrise la Bacalaureat, oferind astfel o alternativă importantă pentru cei care au obținut rezultate remarcabile în competiții de top.
Lista competițiilor care pot înlocui o probă scrisă la BAC
Conform datelor anunțate de Ministerul Educației și Cercetării, elevii care participă și obțin performanțe la anumite competiții internaționale pot beneficia de echivalarea unei probe scrise din cadrul examenului de Bacalaureat 2026.
În categoria competițiilor desfășurate la nivel mondial, finanțate de instituție, se regăsesc olimpiade de prestigiu din domenii variate. Printre acestea se numără Olimpiada Internațională de Matematică, Olimpiada Internațională de Fizică, Olimpiada Internațională de Chimie, dar și competiții din aria științelor naturii, precum biologia sau chimia aplicată, relatează Edupedu.
Tot aici sunt incluse și competiții din domeniul „Om și societate”, cum ar fi Olimpiada Internațională de Filosofie sau cea de Geografie, dar și olimpiade din sfera tehnologică, precum Olimpiada Internațională de Informatică.
De asemenea, elevii pot beneficia de această echivalare și prin participarea la competiții interdisciplinare, cum ar fi cele de astronomie și astrofizică sau științe pentru juniori.
Competițiile europene și regionale incluse în listă
Pe lângă olimpiadele globale, lista oficială include și numeroase competiții organizate la nivel european sau regional. În domeniul matematicii și științelor, sunt recunoscute olimpiade precum Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Seniori sau Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete.
La fizică, elevii pot participa la competiții precum Olimpiada Europeană de Fizică sau Balcaniada de Fizică. În zona tehnologică, sunt incluse concursuri precum Olimpiada Central Europeană de Informatică sau Olimpiada Balcanică de Informatică.
Nu lipsesc nici competițiile dedicate fetelor în domeniul IT, precum Olimpiada Europeană de Informatică pentru Fete, dar nici turneele internaționale de programare.
În plus, există și competiții recunoscute fără finanțare din partea ministerului, cum este Concursul Internațional de Programare INFO.
Calendarul complet al Bacalaureatului 2026
Pentru elevii care nu optează pentru echivalare, calendarul examenului este deja stabilit. Înscrierile pentru sesiunea de vară vor avea loc între 2 și 4 iunie 2026, iar cursurile claselor terminale se încheie tot pe 4 iunie.
Evaluarea competențelor începe pe 8 iunie, cu proba orală la limba română, urmată de celelalte probe lingvistice și digitale până pe 17 iunie.
Probele scrise debutează pe 29 iunie, cu examenul la Limba și literatura română. Urmează proba obligatorie a profilului pe 30 iunie și proba la alegere pe 2 iulie. Elevii care studiază în limbile minorităților vor susține proba scrisă la limba maternă pe 3 iulie.
Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie 2026, iar elevii vor avea posibilitatea, pentru al doilea an consecutiv, să își vizualizeze lucrările înainte de a depune contestații.
