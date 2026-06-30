Zeci de posturi de poliție din Alba încălzite cu lemn de foc: Acord-cadru pe 4 ani în pregătire pentru asigurarea confortului termic în interiorul acestora în sezonul rece

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba a demarat procedurile pentru asigurarea încălzirii a 37 de posturi de poliție din jurisdicția sa pe o perioadă de 4 ani. IPJ Alba a pregătit un acord-cadru ce vizează achiziția de lemne de foc de esență tare, paletizate, destinate scopului amintit.

Majoritatea posturilor de poliție încălzite cu lemne de foc în județul Alba sunt situate în Munții Apuseni și Munții Șureanu. Lista include, însă, și posturi de poliție din alte zone ale județului în care nu există alimentare cu gaz metan.

Conform caietului de sarcini aprobat de conducerea inspectoratului, procedura de achiziție publică se va finaliza prin semnarea unui acord-cadru valabil pentru perioada 2026-2029. Livrările efective se vor realiza în baza unor contracte subsecvente anuale, în funcție de necesitățile din teren.

Autoritatea contractantă a stabilit limite clare de cantitate pentru noul acord public:

Cantitatea minimă: Evaluată la 168,85 tone pe an (echivalentul a 235 mc), ajungând la un total minim de 675,4 tone pentru întreaga durată de 4 ani.

Evaluată la 168,85 tone pe an (echivalentul a 235 mc), ajungând la un total minim de 675,4 tone pentru întreaga durată de 4 ani. Cantitatea maximă: Poate urca până la 227 tone pe an (316 mc), cu un plafon total de 908 tone pentru intervalul celor 4 ani.

Pentru sezonul rece actual (perioada de încălzire 2026-2027), tabelul detaliat indică o cantitate totală de aprovizionare de exact 168.850 kg (168,85 tone) distribuită către posturile de poliție locale.

Condiții tehnice stricte pentru furnizori

IPJ Alba impune criterii tehnice clare pentru materialul lemnos primit, refuzând din start deșeurile sau produsele degradate.

Specii acceptate: Exclusiv foioase de esență tare, respectiv fag, stejar/gorun și carpen.

Exclusiv foioase de esență tare, respectiv fag, stejar/gorun și carpen. Dimensiuni și ambalare: Lemnul trebuie să fie debitat în segmente cu lungimi specifice (30-33 cm, 40-45 cm, 60-65 cm sau 90-95 cm, în funcție de destinație) și livrat obligatoriu în box-paleți. Un palet standard de $1.00\text{m} \times 1.00\text{m} \times 1.00\text{m}$ este evaluat oficial la o greutate de 718 kg.

Lemnul trebuie să fie debitat în segmente cu lungimi specifice (30-33 cm, 40-45 cm, 60-65 cm sau 90-95 cm, în funcție de destinație) și livrat obligatoriu în box-paleți. Un palet standard de $1.00\text{m} \times 1.00\text{m} \times 1.00\text{m}$ este evaluat oficial la o greutate de 718 kg. Umiditate: Lemnul trebuie să fie foarte bine uscat, pragul maxim de umiditate acceptat la livrare fiind de 20%. Depășirea acestei valori atrage respingerea automată și returnarea lotului pe cheltuiala furnizorului.

Prețul cel mai scăzut decide câștigătorul

Operatorii economici interesați trebuie să depună o ofertă fermă pentru întreaga cantitate solicitată la nivel județean, ofertele parțiale (pe puncte de consum individuale) fiind interzise. Prețul unitar va fi exprimat în lei/mc și va rămâne neschimbat pe toată durata contractului, incluzând obligatoriu toate costurile conexe de încărcare, transport și descărcare la destinație.

Livrările anuale se vor face în termen de cel mult 45 de zile de la semnarea fiecărui contract subsecvent, dar nu mai târziu de data de 30 septembrie a fiecărui an. Recepția se va efectua separat la fiecare post de poliție beneficiar, prin cântărire, măsurare și verificare vizuală, în prezența delegatului trimis de furnizor.

Criteriul eliminatoriu utilizat pentru desemnarea câștigătorului acestei licitații este „prețul cel mai scăzut”.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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