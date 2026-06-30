Zeci de posturi de poliție din Alba încălzite cu lemn de foc: Acord-cadru pe 4 ani în pregătire pentru asigurarea confortului termic în interiorul acestora în sezonul rece
Zeci de posturi de poliție din Alba încălzite cu lemn de foc: Acord-cadru pe 4 ani în pregătire pentru asigurarea confortului termic în interiorul acestora în sezonul rece
Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba a demarat procedurile pentru asigurarea încălzirii a 37 de posturi de poliție din jurisdicția sa pe o perioadă de 4 ani. IPJ Alba a pregătit un acord-cadru ce vizează achiziția de lemne de foc de esență tare, paletizate, destinate scopului amintit.
Majoritatea posturilor de poliție încălzite cu lemne de foc în județul Alba sunt situate în Munții Apuseni și Munții Șureanu. Lista include, însă, și posturi de poliție din alte zone ale județului în care nu există alimentare cu gaz metan.
Conform caietului de sarcini aprobat de conducerea inspectoratului, procedura de achiziție publică se va finaliza prin semnarea unui acord-cadru valabil pentru perioada 2026-2029. Livrările efective se vor realiza în baza unor contracte subsecvente anuale, în funcție de necesitățile din teren.
Autoritatea contractantă a stabilit limite clare de cantitate pentru noul acord public:
- Cantitatea minimă: Evaluată la 168,85 tone pe an (echivalentul a 235 mc), ajungând la un total minim de 675,4 tone pentru întreaga durată de 4 ani.
- Cantitatea maximă: Poate urca până la 227 tone pe an (316 mc), cu un plafon total de 908 tone pentru intervalul celor 4 ani.
Pentru sezonul rece actual (perioada de încălzire 2026-2027), tabelul detaliat indică o cantitate totală de aprovizionare de exact 168.850 kg (168,85 tone) distribuită către posturile de poliție locale.
Condiții tehnice stricte pentru furnizori
IPJ Alba impune criterii tehnice clare pentru materialul lemnos primit, refuzând din start deșeurile sau produsele degradate.
- Specii acceptate: Exclusiv foioase de esență tare, respectiv fag, stejar/gorun și carpen.
- Dimensiuni și ambalare: Lemnul trebuie să fie debitat în segmente cu lungimi specifice (30-33 cm, 40-45 cm, 60-65 cm sau 90-95 cm, în funcție de destinație) și livrat obligatoriu în box-paleți. Un palet standard de $1.00\text{m} \times 1.00\text{m} \times 1.00\text{m}$ este evaluat oficial la o greutate de 718 kg.
- Umiditate: Lemnul trebuie să fie foarte bine uscat, pragul maxim de umiditate acceptat la livrare fiind de 20%. Depășirea acestei valori atrage respingerea automată și returnarea lotului pe cheltuiala furnizorului.
Prețul cel mai scăzut decide câștigătorul
Operatorii economici interesați trebuie să depună o ofertă fermă pentru întreaga cantitate solicitată la nivel județean, ofertele parțiale (pe puncte de consum individuale) fiind interzise. Prețul unitar va fi exprimat în lei/mc și va rămâne neschimbat pe toată durata contractului, incluzând obligatoriu toate costurile conexe de încărcare, transport și descărcare la destinație.
Livrările anuale se vor face în termen de cel mult 45 de zile de la semnarea fiecărui contract subsecvent, dar nu mai târziu de data de 30 septembrie a fiecărui an. Recepția se va efectua separat la fiecare post de poliție beneficiar, prin cântărire, măsurare și verificare vizuală, în prezența delegatului trimis de furnizor.
Criteriul eliminatoriu utilizat pentru desemnarea câștigătorului acestei licitații este „prețul cel mai scăzut”.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Rezultate Evaluare Națională 2026 în Alba: 5 note de 10 la Limba și Literatura română și o notă de 10 la Matematică. De la ce școli provin elevii
Rezultate Evaluare Națională 2026 în Alba: 5 note de 10 la Limba și Literatura română și o notă de 10 la Matematică. De la ce școli provin elevii La Evaluarea Națională 2026, în județul Alba au fost obținute 5 note de 10 la Limba și Literatura română și o notă de 10 la Matematică. Citește […]
Canabis ascuns în colete din Spania: Rețea de trafic de droguri destructurată de DIICOT. Condamnare cu executare la Tribunalul Alba
Canabis ascuns în colete din Spania: Rețea de trafic de droguri destructurată de DIICOT. Condamnare cu executare la Tribunalul Alba Tribunalul Alba a pronunțat, miercuri, 24 iunie 2026 o sentință într-un dosar complex de trafic de droguri și criminalitate organizată, care a vizat o rețea implicată în introducerea în România a zeci de kilograme de […]
Evaluarea Națională 2026 | Nicio medie de 10 în Alba, pentru al treilea an consecutiv, la publicarea rezultatelor inițiale: De la ce școli provin absolvenții cu cele mai mari medii
Evaluarea Națională 2026 | Nicio medie de 10 în Alba, pentru al treilea an consecutiv, la publicarea rezultatelor inițiale: De la ce școli provin absolvenții cu cele mai mari medii Ministerul Educaţiei a anunțat, marți, 30 iunie 2026 că 79 la sută dintre elevii care au susţinut Evaluarea Naţională au obţinut medii mai mari sau […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Peste 40 de vagoane modernizate au intrat în circulație. Anunțul făcut de CFR Călători
Peste 40 de vagoane modernizate au intrat în circulație. Anunțul făcut de CFR Călători CFR Călători a anunțat finalizarea proiectului...
VIDEO | Peste 25 de percheziții la o rețea de familie, cu sprijinul polițiștilor din Alba, acuzată că exploata sute de persoane: Se foloseau de o asociație caritabilă ca paravan
Peste 25 de percheziții la o rețea de familie, cu sprijinul polițiștilor din Alba, acuzată că exploata sute de persoane:...
Știrea Zilei
Rezultate Evaluare Națională 2026 în Alba: 5 note de 10 la Limba și Literatura română și o notă de 10 la Matematică. De la ce școli provin elevii
Rezultate Evaluare Națională 2026 în Alba: 5 note de 10 la Limba și Literatura română și o notă de 10...
Canabis ascuns în colete din Spania: Rețea de trafic de droguri destructurată de DIICOT. Condamnare cu executare la Tribunalul Alba
Canabis ascuns în colete din Spania: Rețea de trafic de droguri destructurată de DIICOT. Condamnare cu executare la Tribunalul Alba...
Curier Județean
Nou punct de hidratare la Alba Iulia, lângă Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina: Recomandările autorităților pentru zilele caniculare
Nou punct de hidratare la Alba Iulia, lângă Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina: Recomandările autorităților pentru zilele caniculare...
30 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
30 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu...
Politică Administrație
Călin Matieș, AUR Alba, ales Vicepreședinte PABSEC: ,,România trebuie să fie un actor important în dezvoltarea regiunii Mării Negre”
Călin Matieș, AUR Alba, ales Vicepreședinte PABSEC: ,,România trebuie să fie un actor important în dezvoltarea regiunii Mării Negre” Călin...
FOTO | Premieră în Alba! Primul pasaj subteran, investiție de peste 74 milioane de lei. Primar: ,,Va schimba fundamental modul în care se circulă în Alba Iulia”
Premieră în Alba! Primul pasaj subteran, investiție de peste 74 milioane de lei. Primar: ,,Va schimba fundamental modul în care...
Opinii Comentarii
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții și obiceiuri
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții...
Nume care se sărbătoresc de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel 2026 – aproape 500.000 de români îşi serbează onomastica
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Petru şi Pavel 2026? Români care îşi serbează onomastica de Sfinţii Petru şi Pavel:...