Weekend prelungit pentru elevi: Motivul pentru care luni nu se vor face cursuri

Elevii nu vor avea cursuri luni, 5 octombrie 2026, când este marcată Ziua Mondială a Educației. Sărbătorită anual la această dată, Ziua Internațională a Profesorului este dedicată cadrelor didactice și rolului esențial pe care acestea îl au în educație și în societate.

În România, potrivit structurii anului școlar aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, în această zi nu se organizează cursuri în învățământul preuniversitar.

Astfel, elevii și angajații din învățământ au parte de un weekend prelungit. Activitatea didactică va fi reluată marți, 6 octombrie, după programul obișnuit, scrie Mediafax.

Primul modul se desfășoară de luni, 7 septembrie 2026, până vineri, 23 octombrie 2026.

Urmează vacanța de toamnă, de sâmbătă, 24 octombrie, până duminică, 1 noiembrie 2026. Elevii revin la școală luni, 2 noiembrie.

Al doilea modul începe luni, 2 noiembrie 2026, și se încheie marți, 22 decembrie 2026.

Vacanța de iarnă începe miercuri, 23 decembrie 2026, și se termină duminică, 10 ianuarie 2027. Cursurile sunt reluate luni, 11 ianuarie.

Al treilea modul începe luni, 11 ianuarie 2027, iar data încheierii acestuia diferă de la un județ la altul, deoarece fiecare inspectorat școlar stabilește perioada vacanței mobile, cunoscută și drept „vacanța de schi”.

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