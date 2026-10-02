Actualitate

Weekend prelungit pentru elevi: Motivul pentru care luni nu se vor face cursuri

Bogdan Ilea

Publicat

acum 25 de minute

în

De

Weekend prelungit pentru elevi: Motivul pentru care luni nu se vor face cursuri

Elevii nu vor avea cursuri luni, 5 octombrie 2026, când este marcată Ziua Mondială a Educației. Sărbătorită anual la această dată, Ziua Internațională a Profesorului este dedicată cadrelor didactice și rolului esențial pe care acestea îl au în educație și în societate.

Petrecerea Divorțaților

În România, potrivit structurii anului școlar aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, în această zi nu se organizează cursuri în învățământul preuniversitar.

Astfel, elevii și angajații din învățământ au parte de un weekend prelungit. Activitatea didactică va fi reluată marți, 6 octombrie, după programul obișnuit, scrie Mediafax.

Primul modul se desfășoară de luni, 7 septembrie 2026, până vineri, 23 octombrie 2026.

Urmează vacanța de toamnă, de sâmbătă, 24 octombrie, până duminică, 1 noiembrie 2026. Elevii revin la școală luni, 2 noiembrie.

Al doilea modul începe luni, 2 noiembrie 2026, și se încheie marți, 22 decembrie 2026.

Vacanța de iarnă începe miercuri, 23 decembrie 2026, și se termină duminică, 10 ianuarie 2027. Cursurile sunt reluate luni, 11 ianuarie.

Al treilea modul începe luni, 11 ianuarie 2027, iar data încheierii acestuia diferă de la un județ la altul, deoarece fiecare inspectorat școlar stabilește perioada vacanței mobile, cunoscută și drept „vacanța de schi”.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Foto | Dr. Edis Ali, medic din Alba Iulia, la Congresul Mondial de Psihiatrie 2026 din Suedia: „Compasiunea, răbdarea și capacitatea de a asculta sunt la fel de importante ca tratamentul propriu-zis”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 4 ore

în

2 octombrie 2026

De

Dr. Edis Ali, medic din Alba Iulia, la Congresul Mondial de Psihiatrie 2026 din Suedia: „Compasiunea, răbdarea și capacitatea de a asculta sunt la fel de importante ca tratamentul propriu-zis” În perioada 23–26 septembrie 2026, Dr. Edis Ali, medic specialist psihiatru din Alba Iulia, a participat la Congresul Mondial de Psihiatrie, desfășurat la Stockholm (Suedia). […]

Citește mai mult

Actualitate

Cum va fi vremea în România până în 2 noiembrie 2026: Temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit toamna. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

2 octombrie 2026

De

Cum va fi vremea în România până în 2 noiembrie 2026: Temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit toamna. Prognoza meteo pe 4 săptămâni Prognoza pe patru săptămâni publicată vineri, 2 octombrie 2026 de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) arată o toamnă mai caldă decât de obicei în toată țara, cu temperaturi peste medie în […]

Citește mai mult

Actualitate

Frână pe piața auto în 2026: Românii cumpără cu 11% mai puține mașini noi

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

2 octombrie 2026

De

Frână pe piața auto în 2026: Românii cumpără cu 11% mai puține mașini noi Piața mașinilor noi din România a continuat să scadă. Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 11% în septembrie 2026 față de aceeași lună din 2025, la 10.952 de unități, potrivit datelor preliminare ale DGPCI analizate de APIA. ACAROM, care folosește […]

Citește mai mult