Frână pe piața auto în 2026: Românii cumpără cu 11% mai puține mașini noi

Piața mașinilor noi din România a continuat să scadă. Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 11% în septembrie 2026 față de aceeași lună din 2025, la 10.952 de unități, potrivit datelor preliminare ale DGPCI analizate de APIA. ACAROM, care folosește aceeași sursă, dă o cifră ușor diferită: 11.068 de unități, în scădere cu 11,2%.

Trei luni de scădere, în ciuda Rabla

Nici programul de stimulare a cumpărării nu a salvat luna. Piața a rămas pe pantă descendentă și în septembrie, deși o nouă ediție Rabla a început în iulie și ar fi trebuit să dea rezultate. În august căderea fusese și mai abruptă: înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 37% față de august 2025.

La nivelul a nouă luni, bilanțul este tot negativ. Piața a ajuns la 97.210 unități, cu 10,62% mai puțin decât în aceeași perioadă din 2025. Prima jumătate a anului arătase altfel: în primele șase luni piața crescuse cu 0,3%. Scăderea s-a acumulat deci în ultimele luni.

Electricele merg contra curentului

În piața mai mică, mașinile electrificate cresc. Autoturismele electrificate au avansat cu 16%, iar cele pur electrice au crescut tot cu 16%, până la 869 de unități. Benzina și motorina scad puternic: autoturismele pe benzină au scăzut cu 33,7%, iar cele diesel cu 39,4%.

BYD intră în top 4

Dacia conduce detașat, cu 2.705 autoturisme înmatriculate în septembrie. Surpriza este BYD, care a urcat pe locul patru, cu 708 mașini. Producătorul chinez a trecut astfel peste Volkswagen. Pe modele, Dacia Logan a fost cel mai înmatriculat, cu 1.148 de unități, urmat de Duster (609), Toyota Corolla Cross (559) și Dacia Sandero (536).

Nici second-hand-ul nu rezistă

Cumpărătorii nu s-au mutat pe piața mașinilor rulate. Înmatriculările de autoturisme second-hand pentru prima dată în România au scăzut în septembrie cu 14,7%, la 27.537 de unități, iar în primele nouă luni cu 13,6%, la 227.107 unități.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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