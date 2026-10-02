Actualitate

Foto | Dr. Edis Ali, medic din Alba Iulia, la Congresul Mondial de Psihiatrie 2026 din Suedia: „Compasiunea, răbdarea și capacitatea de a asculta sunt la fel de importante ca tratamentul propriu-zis”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 4 ore

în

De

Dr. Edis Ali, medic din Alba Iulia, la Congresul Mondial de Psihiatrie 2026 din Suedia: „Compasiunea, răbdarea și capacitatea de a asculta sunt la fel de importante ca tratamentul propriu-zis”

În perioada 23–26 septembrie 2026, Dr. Edis Ali, medic specialist psihiatru din Alba Iulia, a participat la Congresul Mondial de Psihiatrie, desfășurat la Stockholm (Suedia).

Petrecerea Divorțaților

Au fost patru zile dedicate celor mai noi informații din domeniul psihiatriei, de la terapii farmacologice și tehnologii inovatoare, până la abordări care pot contribui la îmbunătățirea prognosticului și calității vieții pacienților.

Dar, dincolo de toate noutățile științifice, un principiu a rămas în centrul congresului: „Ghidați de compasiune, ancorați în știință”.

„La cel mai înalt nivel din psihiatria mondială, ne-a fost reamintit un lucru esențial: compasiunea, răbdarea și capacitatea de a asculta sunt la fel de importante ca tratamentul propriu-zis”, afirmă Dr. Edis Ali.

„Ne bucurăm să îl avem pe Dr. Edis Ali în echipa noastră și să susținem permanent formarea profesională și accesul la cele mai noi perspective din domeniul medical”, au transmis reprezentanții Transilvania Medical Clinic Alba Iulia.

sursa: Transilvania Medical Clinic Alba Iulia

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Weekend prelungit pentru elevi: Motivul pentru care luni nu se vor face cursuri

Bogdan Ilea

Publicat

acum 24 de minute

în

2 octombrie 2026

De

Weekend prelungit pentru elevi: Motivul pentru care luni nu se vor face cursuri Elevii nu vor avea cursuri luni, 5 octombrie 2026, când este marcată Ziua Mondială a Educației. Sărbătorită anual la această dată, Ziua Internațională a Profesorului este dedicată cadrelor didactice și rolului esențial pe care acestea îl au în educație și în societate. […]

Citește mai mult

Actualitate

Cum va fi vremea în România până în 2 noiembrie 2026: Temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit toamna. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

2 octombrie 2026

De

Cum va fi vremea în România până în 2 noiembrie 2026: Temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit toamna. Prognoza meteo pe 4 săptămâni Prognoza pe patru săptămâni publicată vineri, 2 octombrie 2026 de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) arată o toamnă mai caldă decât de obicei în toată țara, cu temperaturi peste medie în […]

Citește mai mult

Actualitate

Frână pe piața auto în 2026: Românii cumpără cu 11% mai puține mașini noi

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

2 octombrie 2026

De

Frână pe piața auto în 2026: Românii cumpără cu 11% mai puține mașini noi Piața mașinilor noi din România a continuat să scadă. Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 11% în septembrie 2026 față de aceeași lună din 2025, la 10.952 de unități, potrivit datelor preliminare ale DGPCI analizate de APIA. ACAROM, care folosește […]

Citește mai mult