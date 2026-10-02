Foto | Dr. Edis Ali, medic din Alba Iulia, la Congresul Mondial de Psihiatrie 2026 din Suedia: „Compasiunea, răbdarea și capacitatea de a asculta sunt la fel de importante ca tratamentul propriu-zis”

Dr. Edis Ali, medic din Alba Iulia, la Congresul Mondial de Psihiatrie 2026 din Suedia: „Compasiunea, răbdarea și capacitatea de a asculta sunt la fel de importante ca tratamentul propriu-zis”

În perioada 23–26 septembrie 2026, Dr. Edis Ali, medic specialist psihiatru din Alba Iulia, a participat la Congresul Mondial de Psihiatrie, desfășurat la Stockholm (Suedia).

Au fost patru zile dedicate celor mai noi informații din domeniul psihiatriei, de la terapii farmacologice și tehnologii inovatoare, până la abordări care pot contribui la îmbunătățirea prognosticului și calității vieții pacienților.

Dar, dincolo de toate noutățile științifice, un principiu a rămas în centrul congresului: „Ghidați de compasiune, ancorați în știință”.

„La cel mai înalt nivel din psihiatria mondială, ne-a fost reamintit un lucru esențial: compasiunea, răbdarea și capacitatea de a asculta sunt la fel de importante ca tratamentul propriu-zis”, afirmă Dr. Edis Ali.

„Ne bucurăm să îl avem pe Dr. Edis Ali în echipa noastră și să susținem permanent formarea profesională și accesul la cele mai noi perspective din domeniul medical”, au transmis reprezentanții Transilvania Medical Clinic Alba Iulia.

sursa: Transilvania Medical Clinic Alba Iulia

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