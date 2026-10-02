Actualitate

Cum va fi vremea în România până în 2 noiembrie 2026: Temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit toamna. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 minute

în

De

Cum va fi vremea în România până în 2 noiembrie 2026: Temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit toamna. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Prognoza pe patru săptămâni publicată vineri, 2 octombrie 2026 de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) arată o toamnă mai caldă decât de obicei în toată țara, cu temperaturi peste medie în fiecare interval analizat. Vestul României va avea cele mai mari abateri termice, iar precipitațiile vor fi deficitare la început și apropiate de normal pe parcurs.

Petrecerea Divorțaților

*Săptămâna 5 – 12 octombrie 2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, cu abateri pozitive mai accentuate în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în toată țara.

*Săptămâna 12 – 19 octombrie 2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, cu abateri pozitive ușor mai accentuate în sud-vestul țării.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sudice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

*Săptămâna 19 – 26 octombrie 2026

Temperaturile medii se vor situa peste cele normale pentru această perioadă în întreaga țară, cu abateri pozitive mai accentuate în jumătatea vestică.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu un ușor deficit în regiunile vestice și nord-vestice.

*Săptămâna 26 octombrie – 2 noiembrie 2026

Mediile valorilor termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice acestei perioade la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile sud-estice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Frână pe piața auto în 2026: Românii cumpără cu 11% mai puține mașini noi

Ioana Oprean

Publicat

acum 37 de minute

în

2 octombrie 2026

De

Frână pe piața auto în 2026: Românii cumpără cu 11% mai puține mașini noi Piața mașinilor noi din România a continuat să scadă. Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 11% în septembrie 2026 față de aceeași lună din 2025, la 10.952 de unități, potrivit datelor preliminare ale DGPCI analizate de APIA. ACAROM, care folosește […]

Citește mai mult

Actualitate

Câți din banii românilor provin în 2026 din pensii: Date oficiale

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

2 octombrie 2026

De

Câți din banii românilor provin în 2026 din pensii: Date oficiale De unde își iau românii banii în 2026? Potrivit datelor INS, o gospodărie a avut la începutul anului venituri totale medii de 9.525 de lei pe lună. Salariile domină clar balanța: 6.488 de lei, adică 68,1% din total, provin din salarii brute și alte […]

Citește mai mult

Actualitate

Pensii octombrie 2026. Când vin banii prin Poșta Română și când intră pensia pe card

Unirea Ziarul

Publicat

acum 4 ore

în

2 octombrie 2026

De

Pensii luna octombrie 2026. Când vin banii prin Poșta Română și când intră pensia pe card Pensionarii din România trebuie să fie atenți la calendarul de plată pentru pensii în luna octombrie 2026. Data la care ajung banii diferă în funcție de modalitatea de plată aleasă: prin Poșta Română sau în cont bancar, pe card. […]

Citește mai mult