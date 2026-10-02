Cum va fi vremea în România până în 2 noiembrie 2026: Temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit toamna. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Prognoza pe patru săptămâni publicată vineri, 2 octombrie 2026 de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) arată o toamnă mai caldă decât de obicei în toată țara, cu temperaturi peste medie în fiecare interval analizat. Vestul României va avea cele mai mari abateri termice, iar precipitațiile vor fi deficitare la început și apropiate de normal pe parcurs.

*Săptămâna 5 – 12 octombrie 2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, cu abateri pozitive mai accentuate în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în toată țara.

*Săptămâna 12 – 19 octombrie 2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, cu abateri pozitive ușor mai accentuate în sud-vestul țării.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sudice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

*Săptămâna 19 – 26 octombrie 2026

Temperaturile medii se vor situa peste cele normale pentru această perioadă în întreaga țară, cu abateri pozitive mai accentuate în jumătatea vestică.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu un ușor deficit în regiunile vestice și nord-vestice.

*Săptămâna 26 octombrie – 2 noiembrie 2026

Mediile valorilor termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice acestei perioade la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile sud-estice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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