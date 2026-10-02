Polițiștii din Abrud și specialiștii RAR, controale pe DN 74: Amenzi de aproape 4.000 lei și 4 certificare de înmatriculare retrase

Polițiștii din Abrud și specialiștii RAR au efectuat joi mai multe controale pe DN 74. Au fost date amenzi de aproape 4.000 lei și 4 certificare de înmatriculare au fost retrase.

Potrivit IPJ Alba, la data de 1 octombrie 2026, în intervalul orar 09.00 – 12.00, polițiștii rutieri din Abrud, împreună cu specialiști din cadrul Registrului Auto Român Alba, au organizat, pe DN 74, o acțiune ce a avut ca scop depistarea șoferilor care circulă pe drumurile publice, cu autoturisme care nu corespund din punct de vedere tehnic.

În cadrul acțiunii, au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale, dintre care 7 pentru defecțiuni tehnice, în valoare totală de 3.892,5 lei.

Totodată, au fost retrase 4 certificate de înmatriculare.

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