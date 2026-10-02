Curier Județean

Polițiștii din Abrud și specialiștii RAR, controale pe DN 74: Amenzi de aproape 4.000 lei și 4 certificare de înmatriculare retrase

Ioana Oprean

Publicat

acum 51 de minute

în

De

Polițiștii din Abrud și specialiștii RAR, controale pe DN 74: Amenzi de aproape 4.000 lei și 4 certificare de înmatriculare retrase

Polițiștii din Abrud și specialiștii RAR au efectuat joi mai multe controale pe DN 74. Au fost date amenzi de aproape 4.000 lei și 4 certificare de înmatriculare au fost retrase.

Petrecerea Divorțaților

Potrivit IPJ Alba, la data de 1 octombrie 2026, în intervalul orar 09.00 – 12.00, polițiștii rutieri din Abrud, împreună cu specialiști din cadrul Registrului Auto Român Alba, au organizat, pe DN 74, o acțiune ce a avut ca scop depistarea șoferilor care circulă pe drumurile publice, cu autoturisme care nu corespund din punct de vedere tehnic.

În cadrul acțiunii, au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale, dintre care 7 pentru defecțiuni tehnice, în valoare totală de 3.892,5 lei.

Totodată, au fost retrase 4 certificate de înmatriculare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Zeci de persoane și mașini, verificate de polițiștii din Aiud cu aplicația eDAC: Amenzi de peste 2.000 lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 60 de minute

în

2 octombrie 2026

De

Zeci de persoane și mașini, verificate de polițiștii din Aiud cu aplicația eDAC: Amenzi de peste 2.000 lei Polițiștii din municipiul Aiud au desfășurat la data de 1 octombrie 2026, în intervalul orar 09.00 – 12.00, o acțiune, pe raza municipiului, care a avut drept scop menținerea unui climat de siguranță publică și prevenirea faptelor […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Aiudean reținut pentru agresiune sexuală, după ce a abordat două femei pe stradă: Pe una a atins-o în zona bustului, iar pe cealaltă a prins-o de mână la intrarea în bloc

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

2 octombrie 2026

De

Aiudean reținut pentru agresiune sexuală, după ce a abordat două femei pe stradă: Pe una a atins-o în zona bustului, iar pe cealaltă a prins-o de mână la intrarea în bloc Un aiudean de 40 de ani a fost reținut de polițiști pentru agresiune sexuală, după ce a abordat două femei pe stradă. Pe una […]

Citește mai mult

Curier Județean

Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 3-4 octombrie 2026: Vor asigura măsurile de siguranță la evenimentele din județ

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

2 octombrie 2026

De

Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 3-4 octombrie 2026: Vor asigura măsurile de siguranță la evenimentele din județ În acest sfârșit de săptămână, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba vor fi prezenți în mai multe zone ale județului, pentru ca manifestările programate să se desfășoare în condiții de siguranță. Ne […]

Citește mai mult