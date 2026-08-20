Vouchere pentru echipamente IT 2026: 2.339 de elevi și studenți primesc sprijin. A fost aprobat formularul bonului valoric

Programul „Euro 200” intră în etapa de achiziție a echipamentelor, după ce Guvernul a aprobat formatul bonului valoric aferent ediției din 2026

În total, 2.339 de elevi și studenți incluși pe lista aprobată de minister vor beneficia de sprijinul financiar în valoare de 200 de euro, cu aproape 500 de beneficiari mai mulți decât în anul precedent.

Potrivit calendarului stabilit pentru următoarea etapă, bonurile valorice vor fi eliberate în perioada 31 august – 11 septembrie 2026

Ulterior, beneficiarii vor putea utiliza sprijinul financiar pentru achiziționarea echipamentelor prevăzute de legislația programului, în intervalul 7 septembrie – 16 octombrie 2026.

Prin programul „Euro 200”, statul acordă un ajutor financiar destinat achiziționării de calculatoare și echipamente informatice pentru elevii și studenții eligibili.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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