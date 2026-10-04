E jale! „Salt” cu aproape 3% al numărului firmelor dizolvate în România în primele opt luni din 2026

Numărul firmelor dizolvate în România a crescut cu aproape 3% în primele opt luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

În perioada ianuarie-august 2026 au fost dizolvate 37.227 de firme, cu 2,92% mai multe decât în primele opt luni din 2025, când au fost înregistrate 36.171 de astfel de operațiuni.

Cele mai multe dizolvări au fost consemnate în București, unde 7.976 de firme au fost închise, numărul fiind cu 12,61% mai mare față de perioada similară din 2025. Capitala este urmată de județele Cluj, cu 2.158 de dizolvări (+6,99%), Ilfov, cu 1.954 (+4,66%), Constanța, cu 1.688 (-6,84%), Timiș, cu 1.664 (+10,27%), și Iași, cu 1.317 (+0,69%).

La polul opus, cele mai puține firme dizolvate au fost raportate în Mehedinți, unde au fost înregistrate 184 de cazuri, cu 26,40% mai puține decât în primele opt luni ale anului trecut. Urmează Ialomița, cu 217 dizolvări (+19,89%), Covasna, cu 222 (+3,74%), Teleorman, cu 276 (-1,78%), și Călărași, cu 286 (+18,67%).

În ceea ce privește dinamica anuală, cele mai mari creșteri ale numărului de dizolvări au fost raportate în Bihor, unde numărul acestora a urcat cu 23,73%, Ialomița, cu 19,89%, și Călărași, cu 18,67%.

Cele mai importante scăderi au fost înregistrate în Mehedinți (-26,40%), Vâlcea (-12,44%) și Brăila (-12,24%).

Comerțul, domeniul cu cele mai multe dizolvări

La nivelul sectoarelor de activitate, cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, precum și în domeniul reparării autovehiculelor și motocicletelor. În acest sector au fost consemnate 6.608 dizolvări în primele opt luni ale anului, cu 20,05% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025.

Un număr important de dizolvări a fost raportat și în cazul activităților profesionale, științifice și tehnice, cu 2.555 de firme, în scădere cu 15,68%, precum și în construcții, cu 2.365 de dizolvări, cu 23,06% mai puține față de anul precedent.

Peste 3.000 de firme dizolvate în august 2026

Numai în august 2026, ONRC a înregistrat 3.198 de dizolvări de firme.

Cele mai multe au fost raportate în București, cu 674 de cazuri, urmat de Ilfov – 167, Cluj – 166, Constanța – 155 și Timiș – 131.

sursa: Agerpres

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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