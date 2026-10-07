Vor crește pensiile și salariile românilor în 2027? Ce condiție esențială trebuie îndeplinită
Vor crește pensiile și salariile românilor în 2027? Ce condiție esențială trebuie îndeplinită
Pensiile și salariile din sectorul public ar putea crește în 2027, după doi ani de înghețări, însă orice majorare va trebui să fie una moderată. Este avertismentul agenției de rating S&P Global Ratings, care a menținut recent România în categoria statelor recomandate pentru investiții.
Potrivit celui mai recent raport al agenției, principala condiție pentru ca Executivul să poată majora veniturile este ca aceste creșteri să fie compatibile cu efortul de reducere a deficitului bugetar. Mai exact, majorările salariale și ale pensiilor nu ar trebui să depășească semnificativ ritmul de creștere a PIB-ului nominal.
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Cât ar putea crește pensiile și salariile în 2027?
S&P nu indică un procent concret pentru eventualele majorări de anul viitor. Prognozele agenției arată însă că PIB-ul nominal al României ar urma să crească cu aproximativ 6,3% în 2027.
În acest context, spațiul pentru creșteri consistente ale pensiilor și salariilor este limitat. „Vedem puțin spațiu pentru ca majorările salariale sau ale pensiilor să depășească semnificativ creșterea PIB-ului nominal în perioada 2027-2028”, se arată în raportul S&P.
Cu alte cuvinte, o majorare moderată ar putea fi posibilă, însă o creștere mult peste nivelul economiei ar pune presiune suplimentară asupra bugetului.
Deficitul bugetar, principala problemă
România trebuie să continue consolidarea fiscală pentru a-și respecta angajamentele asumate în fața Comisiei Europene. S&P estimează că deficitul bugetar ar urma să scadă de la 7,9% din PIB în 2025 la 6,25% în 2026 și la 5,8% în 2027.
Pentru 2028, ținta indicată de agenție este un deficit de aproximativ 5% din PIB.
Atingerea acestor obiective presupune un control strict al cheltuielilor permanente, inclusiv al celor cu salariile și pensiile din sectorul public.
Planul fiscal structural pe termen mediu prevede, de asemenea, reducerea fondului de salarii din sectorul public cu cel puțin 1,5 puncte procentuale din PIB până în 2031. S&P precizează însă că acest obiectiv nu înseamnă neapărat diminuarea salariilor nominale, ci limitarea ritmului în care cresc cheltuielile de personal în raport cu economia.
S&P avertizează asupra politicii salariale
Agenția de rating consideră că lipsa unui cadru predictibil pentru politica salarială reprezintă un risc important pentru România. În 2025, salariile din sectorul public reprezentau aproximativ un sfert din totalul cheltuielilor guvernamentale.
În plus, neadoptarea noii legi a salarizării unitare a avut deja un cost pentru România: aproximativ 750 de milioane de euro din granturile PNRR au fost pierdute, potrivit raportului citat.
Dobânzile și datoria publică pun presiune pe buget
România se confruntă și cu o creștere a costurilor de finanțare. Cheltuielile cu dobânzile sunt estimate la 3,2% din PIB în 2026 și ar putea ajunge la 3,5% din PIB în 2028. Până la finalul lui 2028, plata dobânzilor ar putea reprezenta aproape 10% din veniturile guvernamentale.
În același timp, datoria publică netă este estimată să depășească pragul de 60% din PIB în 2028, de la 52,7% în 2025.
2027, un an decisiv pentru pensii și salarii?
În aceste condiții, bugetul pentru 2027 va fi un test important pentru Guvern. O eventuală majorare a pensiilor și salariilor va trebui să fie calibrată astfel încât să nu compromită obiectivele de reducere a deficitului.
S&P avertizează și asupra riscurilor politice, în condițiile în care România se apropie de alegerile parlamentare din 2028. Istoric, anii electorali au fost asociați cu o creștere a deficitului bugetar, în medie cu aproximativ 1,3 puncte procentuale din PIB.
Astfel, întrebarea nu mai este doar dacă pensiile și salariile vor putea crește în 2027, ci cât de mari vor putea fi majorările fără ca România să își compromită țintele de reducere a deficitului și credibilitatea financiară.
sursa: romaniatv.net
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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