Impozite la jumătate și fără obligația schimbării buletinelor? Ce facilități sunt pregătite pentru cetățenii din localitățile care aleg comasarea voluntară
Impozite la jumătate și fără obligația schimbării buletinelor? Ce facilități sunt pregătite pentru cetățenii din localitățile care aleg comasarea voluntară
Locuitorii comunelor care vor accepta comasarea voluntară cu alte unități administrativ-teritoriale ar putea beneficia de impozite înjumătățite la clădiri și terenurile intravilane, finanțări de minimum 4 milioane de lei pentru fiecare UAT și acces prioritar la fonduri europene. În plus, oamenii nu vor fi obligați să își schimbe buletinele, permisele de conducere sau certificatele de înmatriculare înainte de expirarea acestora.
Ministerul Dezvoltării a pus în consultare publică proiectul de ordonanță de urgență care stabilește mecanismele de stimulare a comasării voluntare, reforma vizând în special localitățile mici, cu o capacitate financiară redusă.
Potrivit ministrului Dezvoltării, Alexandru Stoica, cele 429 de localități cu mai puțin de 1.500 de locuitori vor avea prioritate în acest proces. Pragul nu reprezintă însă o limită obligatorie, astfel că și localitățile cu 1.700 sau 1.800 de locuitori vor putea decide să se unească voluntar cu alte comune.
Impozite la jumătate pentru locuitori. Cine plătește diferența
Una dintre cele mai importante facilități propuse este reducerea cu 50% a impozitelor pe clădiri și terenurile intravilane pentru cetățenii localităților care aleg comasarea.
Pentru a nu pierde venituri, primăriile ar urma să primească diferența dintr-un fond special constituit la nivelul Ministerului Dezvoltării.
Cu alte cuvinte, dacă un proprietar plătește în prezent un impozit de 100 de lei, după comasare ar urma să achite doar 50 de lei, iar restul să fie acoperit de minister.
Minimum 4 milioane de lei pentru fiecare administrație care acceptă comasarea
Autoritățile pregătesc și programul „Start Reforma Administrativă”, prin care fiecare unitate administrativ-teritorială beneficiară ar urma să primească o finanțare de minimum 4 milioane de lei.
Măsura urmărește consolidarea administrațiilor locale și creșterea capacității acestora de a investi în infrastructură și servicii publice.
Totodată, localitățile care aleg comasarea ar putea primi punctaje suplimentare la evaluarea proiectelor pentru finanțări europene în următorul exercițiu financiar. Mecanismul urmează să fie discutat cu agențiile pentru dezvoltare regională și ministerele care gestionează programe de finanțare.
Fără drumuri la Evidența Populației pentru schimbarea buletinelor
O altă preocupare a locuitorilor vizează schimbarea documentelor personale după reorganizarea administrativă.
Ministrul Alexandru Stoica a dat asigurări că cetățenii nu vor fi obligați să își schimbe imediat cărțile de identitate, permisele de conducere sau certificatele de înmatriculare. Documentele existente își vor păstra valabilitatea până la data expirării, fără cheltuieli suplimentare generate de comasare.
80% dintre localitățile cu sub 1.000 de locuitori depind de banii de la stat
Argumentul principal al reformei este fragilitatea financiară a multor administrații locale. Potrivit datelor prezentate de ministrul Dezvoltării, aproximativ 80% dintre localitățile cu mai puțin de 1.000 de locuitori depind de alocările de la bugetul de stat.
Guvernul susține că unificarea voluntară ar putea contribui la formarea unor administrații mai puternice, capabile să gestioneze investiții și să ofere servicii publice mai bune.
Reforma nu ar trebui să se limiteze însă la reducerea cheltuielilor administrative. Printre prioritățile invocate se numără extinderea rețelelor de apă, canalizare și gaze, astfel încât locuitorii comunelor mici să beneficieze de condiții similare celor din localitățile mai dezvoltate.
Peste 2 miliarde de lei plăți prin PNRR și Anghel Saligny
În aceeași intervenție de la Suceava, Alexandru Stoica a prezentat și situația plăților efectuate de Ministerul Dezvoltării pentru investițiile finanțate prin PNRR și programul „Anghel Saligny”.
Potrivit ministrului, aproximativ 1,2 miliarde de lei au fost achitate prin PNRR, iar alte circa un miliard de lei prin „Anghel Saligny”. Astfel, totalul plăților realizate de la preluarea mandatului depășește două miliarde de lei.
Proiectul privind comasarea voluntară se află în consultare publică, iar facilitățile fiscale și financiare anunțate urmează să fie reglementate prin ordonanța de urgență.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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