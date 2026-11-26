Pensii și salarii înghețate până în 2031? România riscă încă cinci ani de austeritate. Documentul Ministerului Finanțelor

Vești îngrijorătoare pentru milioane de pensionari și angajați din sistemul public. România ar putea traversa încă cinci ani de austeritate, în contextul creșterii datoriei publice și al restricțiilor bugetare impuse de legislația în vigoare.

Potrivit unei informări confidențiale transmise de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, premierului Luca Niculescu, majorările generale ale pensiilor și salariilor bugetarilor riscă să fie blocate până în 2031 inclusiv, relatează Știripesurse.ro.

Datoria publică va continua să crească, în ciuda măsurilor de austeritate

Prognozele Ministerului Finanțelor indică menținerea datoriei publice peste pragul critic de 60% din Produsul Intern Brut (PIB) în următorii cinci ani.

Estimările privind evoluția datoriei publice sunt următoarele:

– 2026 – 62% din PIB;

– 2027 – 63,5% din PIB;

– 2028 și 2029 – 64,3% din PIB;

– 2030 – 62,5% din PIB;

– 2031 – 61,2% din PIB.

Deși deficitul bugetar ar urma să scadă la 2,5% din PIB în 2031, nivelul ridicat al datoriei publice va continua să limiteze posibilitățile Guvernului de a acorda majorări salariale și de a indexa pensiile.

De ce riscă să rămână înghețate pensiile și salariile

Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010 prevede înghețarea cheltuielilor salariale din sectorul public la depășirea pragului de îndatorare de 50% din PIB. La 55%, restricțiile vizează și cheltuielile cu asistența socială, iar peste 60% devin obligatorii măsuri suplimentare de redresare bugetară.

Totuși, aceste prevederi nu înseamnă automat că fiecare pensie sau salariu va rămâne neschimbat. Eventualele creșteri individuale ar putea fi acordate dacă sunt compensate prin economii bugetare.

Taxe mai mari și cheltuieli reduse

Românii resimt deja efectele măsurilor de austeritate adoptate începând din 2025, printre care majorarea TVA, creșterea accizelor, înghețarea pensiilor și salariilor bugetarilor, precum și limitarea angajărilor la stat.

În aceste condiții, o eventuală prelungire a înghețării veniturilor, în contextul inflației, ar putea afecta și mai mult puterea de cumpărare a populației.

Austeritatea s-ar putea prelungi și după următoarele alegeri

În absența unei redresări economice semnificative sau a unor modificări legislative, perspectiva unor majorări generale ale pensiilor și salariilor din sectorul public rămâne incertă.

Scenariul prezentat de Ministerul Finanțelor indică posibilitatea prelungirii restricțiilor bugetare inclusiv în următoarea legislatură. Înghețarea veniturilor până în 2031 nu reprezintă însă, în acest moment, o decizie definitivă.

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