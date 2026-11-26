Pensii și salarii înghețate până în 2031? România riscă încă cinci ani de austeritate. Documentul Ministerului Finanțelor
Pensii și salarii înghețate până în 2031? România riscă încă cinci ani de austeritate. Documentul Ministerului Finanțelor
Vești îngrijorătoare pentru milioane de pensionari și angajați din sistemul public. România ar putea traversa încă cinci ani de austeritate, în contextul creșterii datoriei publice și al restricțiilor bugetare impuse de legislația în vigoare.
Potrivit unei informări confidențiale transmise de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, premierului Luca Niculescu, majorările generale ale pensiilor și salariilor bugetarilor riscă să fie blocate până în 2031 inclusiv, relatează Știripesurse.ro.
Datoria publică va continua să crească, în ciuda măsurilor de austeritate
Prognozele Ministerului Finanțelor indică menținerea datoriei publice peste pragul critic de 60% din Produsul Intern Brut (PIB) în următorii cinci ani.
Estimările privind evoluția datoriei publice sunt următoarele:
– 2026 – 62% din PIB;
– 2027 – 63,5% din PIB;
– 2028 și 2029 – 64,3% din PIB;
– 2030 – 62,5% din PIB;
– 2031 – 61,2% din PIB.
Deși deficitul bugetar ar urma să scadă la 2,5% din PIB în 2031, nivelul ridicat al datoriei publice va continua să limiteze posibilitățile Guvernului de a acorda majorări salariale și de a indexa pensiile.
De ce riscă să rămână înghețate pensiile și salariile
Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010 prevede înghețarea cheltuielilor salariale din sectorul public la depășirea pragului de îndatorare de 50% din PIB. La 55%, restricțiile vizează și cheltuielile cu asistența socială, iar peste 60% devin obligatorii măsuri suplimentare de redresare bugetară.
Totuși, aceste prevederi nu înseamnă automat că fiecare pensie sau salariu va rămâne neschimbat. Eventualele creșteri individuale ar putea fi acordate dacă sunt compensate prin economii bugetare.
Taxe mai mari și cheltuieli reduse
Românii resimt deja efectele măsurilor de austeritate adoptate începând din 2025, printre care majorarea TVA, creșterea accizelor, înghețarea pensiilor și salariilor bugetarilor, precum și limitarea angajărilor la stat.
În aceste condiții, o eventuală prelungire a înghețării veniturilor, în contextul inflației, ar putea afecta și mai mult puterea de cumpărare a populației.
Austeritatea s-ar putea prelungi și după următoarele alegeri
În absența unei redresări economice semnificative sau a unor modificări legislative, perspectiva unor majorări generale ale pensiilor și salariilor din sectorul public rămâne incertă.
Scenariul prezentat de Ministerul Finanțelor indică posibilitatea prelungirii restricțiilor bugetare inclusiv în următoarea legislatură. Înghețarea veniturilor până în 2031 nu reprezintă însă, în acest moment, o decizie definitivă.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Doi judecători de la Tribunalul Alba ies la pensie: Decrete semnate de președintele Nicușor Dan
Doi judecători de la Tribunalul Alba ies la pensie: Decrete semnate de președintele Nicușor Dan Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri, 25 noiembrie 2026, decretele privind eliberarea din funcție, începând cu 1 decembrie, a doi judecători de la Tribunalul Alba, Iosa Silvia și Lupean Hadrian, ca urmare a pensionării. Totodată, șeful statului a semnat […]
Foto | Povestea obiectelor recuperate din Tezaurul României trimis la Moscova, readusă în atenția publicului: Expoziție-eveniment
Povestea obiectelor recuperate din Tezaurul României trimis la Moscova, readusă în atenția publicului: Expoziție-eveniment Muzeul Național de Istorie a României deschide o expoziție-eveniment dedicată pieselor de aur restituite în 1956, readucând în prim-plan una dintre cele mai dureroase pagini ale istoriei naționale: Tezaurul României trimis la Moscova. Începând de astăzi, 25 noiembrie 2026, publicul este […]
România riscă să rămână fără biblioteci publice: Peste 600 de unități desființate în ultimii 6 ani
România riscă să rămână fără biblioteci publice: Peste 600 de unități desființate în ultimii 6 ani Bibliotecile publice dispar într-un ritm alarmant, în timp ce milioane de români continuă să le treacă pragul. Numai în 2025, rețeaua națională a pierdut 228 de unități. România pierde biblioteci publice de la un an la altul, iar amploarea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Pensii și salarii înghețate până în 2031? România riscă încă cinci ani de austeritate. Documentul Ministerului Finanțelor
Pensii și salarii înghețate până în 2031? România riscă încă cinci ani de austeritate. Documentul Ministerului Finanțelor Vești îngrijorătoare pentru...
Doi judecători de la Tribunalul Alba ies la pensie: Decrete semnate de președintele Nicușor Dan
Doi judecători de la Tribunalul Alba ies la pensie: Decrete semnate de președintele Nicușor Dan Președintele României, Nicușor Dan, a...
Știrea Zilei
1 Decembrie 2026: Fără masă populară la Alba Iulia de Ziua Națională. Care este explicația autorităților
1 Decembrie 2026: Fără masă populară la Alba Iulia de Ziua Națională. Care este explicația autorităților Alba Iulia va marca...
Surse: Premierul Luca Niculescu, la Alba Iulia, pe 1 Decembrie 2026, de Ziua Națională a României
Surse: Premierul Luca Niculescu, la Alba Iulia, pe 1 Decembrie 2026, de Ziua Națională a României Premierul României, Luca Niculescu,...
Curier Județean
Foto | Colegiul Național „HCC” din Alba Iulia, iluminat arhitectural: În ce stadiu a ajuns proiectul și ce instalații urmează să fie montate
Colegiul Național „HCC” din Alba Iulia, iluminat arhitectural: În ce stadiu a ajuns proiectul și ce instalații urmează să fie...
Foto | Tehnica militară care va defila de 1 Decembrie 2026 la Alba Iulia a ajuns în oraș! Zeci de vehicule militare, pregătite pentru spectacolul dedicat Zilei Naționale a României
Tehnica militară care va defila de 1 Decembrie 2026 la Alba Iulia a ajuns în oraș! Zeci de vehicule militare,...
Politică Administrație
PSD Alba: Pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2027. Aproape 90.000 de pensionari din județul Alba vor beneficia de indexarea pensiilor
PSD Alba: Pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2027. Aproape 90.000 de pensionari din județul Alba vor beneficia de...
Florin Roman (PNL Alba): ,,Susținem reorganizarea administrativ-teritorială, nu și desființarea satului românesc”
Florin Roman (PNL Alba): ,,Susținem reorganizarea administrativ-teritorială, nu și desființarea satului românesc” Reforma administrativ-teritorială trebuie să înceapă cu administrația centrală....
Opinii Comentarii
MESAJE de SFANTUL ANDREI 2026. Ce SMS-uri, urări, felicitări, mesaje poți trimite celor care își sărbătoresc onomastica de Sf. Andrei
MESAJE DE LA MULTI ANI DE SFÂNTUL APOSTOL ANDREI 2026 • Urări, felicitări şi sms-uri frumoase de Sfântul Andrei pentru...
26 noiembrie: Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul, ocrotitorul copiilor și al familiei creștine. Povestea sfântului care și-a dedicat viața rugăciunii și vindecării celor mici
26 noiembrie: Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul, ocrotitorul copiilor și al familiei creștine. Povestea sfântului care și-a dedicat viața rugăciunii și...