Penitenciarul Aiud: Ce se întâmplă de la 1 Decembrie 2026 cu programarea comunicărilor online și a vizitelor

Penitenciarul Aiud anunță modificări importante privind modalitatea de programare a comunicărilor online și a vizitelor pentru persoanele private de libertate. Noile reguli vor intra în vigoare începând cu data de 1 Decembrie 2026 și stabilesc proceduri diferite pentru cele două tipuri de întâlniri.

Potrivit informării publicate de reprezentanții unității de detenție, programările pentru comunicările online vor putea fi efectuate exclusiv prin intermediul portalului de programare al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP).

Comunicările online, programate doar prin portalul ANP

Începând cu 1 Decembrie 2026, persoanele care doresc să beneficieze de comunicări online cu deținuții aflați în Penitenciarul Aiud vor trebui să utilizeze exclusiv portalul de programare al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Astfel, programările pentru această categorie de comunicări nu vor mai putea fi realizate prin alte modalități, fiind necesară folosirea platformei online puse la dispoziție de ANP.

Vizitele la penitenciar pot fi programate în continuare prin mai multe metode

În ceea ce privește vizitele fizice la Penitenciarul Aiud, procedura rămâne mai flexibilă. Programările vor putea fi realizate în continuare prin intermediul portalului online, telefonic, prin e-mail sau direct la sediul unității.

Cei care aleg să facă programarea telefonic, prin e-mail sau personal trebuie să țină cont de programul de lucru al sectorului de vizite din cadrul penitenciarului.

Ce trebuie să rețină aparținătorii persoanelor private de libertate?

Principala schimbare vizează exclusiv programarea comunicărilor online, care va fi posibilă doar prin portalul ANP. În schimb, pentru vizitele desfășurate la sediul penitenciarului rămân disponibile toate cele patru modalități de programare menționate de administrația unității.

Noile prevederi se aplică începând cu 1 decembrie 2026, iar persoanele care intenționează să ia legătura cu cei aflați în detenție trebuie să aibă în vedere aceste diferențe pentru a evita eventualele neclarități la efectuarea programărilor.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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