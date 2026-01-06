Volero Le Cannet – Volei Alba Blaj, în grupele Ligii Campionilor | Campioana României, debut în Franța, în 2026

Volero Le Cannet – Volei Alba Blaj, în grupele Ligii Campionilor, joi, 8 ianuarie | Campioana României, debut în Franța, în 2026

Start incendiar de an pentru Volei Alba Blaj, campioana României la volei feminin, joi, 8 ianuarie, de la ora 21.00, în Franța, contând pentru etapa a treia a grupelor Ligii Campionilor.

În „La Palestre”, de la ora 21.00 (ora României) se înfruntă două formații care râvnesc la locul al treilea, care asigură accederea în sferturile de finală ale Cupei CEV, a doua competiție europeană intercluburi. Este singurul obiectiv realist pentru combatantele cu zero puncte acumulate și un singur set adjudecat, în condițiile în care coloșii VakifBanik Istanbul și Savino Del Bene Scandici sunt imposibil de atins. Practic în dubla dintre Le Cannet și gruparea din „Mica Romă” (returul, în 4 februarie, în „Alba Blaj” Arena, în ultima rundă a grupelor) se tranșează continuarea parcursului continental, prin ocuparea locului 3 în grupă! Formația pregătită de spaniolul Guillerme Naranjo Hernandez și-a întărit efectivul în această scurtă pauză competițională, extrema Ana Escamilla (Spania) și coordonatoarea Marija Miljević (Serbia), plecând, în schimb Dariya Ivanova și Hyke Lyklema.

*Le Cannet, adversar tradițional!

Le Cannet a cucerit ultima dată titlul în Franța în 2023, la finele unui sezon remarcabil, cu 3 trofee (campionat, cupă și supercupă). Cu un lot extrem de tânăr, actualmente se poziționează pe locul 5 în Ligue A, cu 28 de puncte în 14 jocuri (10 adjudecate, 4 înfrângeri), ultimul rezultat fiind 3-0 acasă cu TFOC, în primul meci din 2026. Echipa din sud-estul Franței, lângă Cannes, dintr-o localitate cu aproximativ 40.000 de locuitori, reprezintă un adversar deja tradițional pentru Volei Alba Blaj în competițiile europene, în ultimul deceniu fiind 4 duble între cele două echipe. În ediția 2015/2016, în grupele Ligii Campionilor, au fost confruntările cu Rocheville Le Cannet, ambele câștigate, scor 3-1, meciul din deplasare, din 27 octombrie 2025, însemnând debutul entuziasmant în competiția supremă. Apoi. în stagiunea 2021/ 2022, s-a jucat în sferturile Cupei CEV și iarăși Blajul s-a impus în două rânduri, 3-0 (la Tg. Mureș) și 3-2. În ediția următoare, în grupele Ligii Campionilor, s-au consemnat două eșecuri, 2-3 și 1-3 (tot la Tg. Mureș). Ultimele întâlniri au fost tot în Liga Campionilor, în grupe, ediția 2023/2024, iar succesele au fost împărțite, câștigând vizitatoarele, 3-2 la Blaj (la primul meci din grupele Champions League, în „Alba Blaj” Arena) și 3-0 în Franța, cu o revanșă a reprezentantei României (în 5 decembrie 2023). Comparativ cu acel meci, din urmă cu mai bine de 2 ani, în lotul Blajului se mai regăsesc Drussyla Costa și Raisa Ioan.

*O lună încărcată, cu 10 partide!

Pentru Volei Alba Blaj, startul lui 2026 reprezintă o lună extrem de încărcată, cu 10 partide programate din 3 în 3 zile, în 3 competiții diferite. Confruntări dificile, cel puțin primele 4, care au o însemnătate aparte în economia luptei pentru trofeele interne, dar și în campania europeană. În ordine, este deplasarea din Franța (joi, 8 ianuarie), urmată de derby-ul cu rivala CSO Voluntari (duminică, 11 ianuarie), în prima rundă a returului sezonului regular din Divizia A1. Miercuri, 14 ianuarie este o nouă deplasare europeană, la Istanbul, pentru disputa cu VakifBank, și imediat vine un alt duel de foc în competiția internă, în deplasare cu contracandidata Dinamo (sâmbătă, 17 ianuarie). Sunt la rând 3 jocuri în fața fanilor, miercuri, 21 ianuarie, returul din sferturile Cupei României, cu CSM Constanța; sâmbătă, 24 ianuarie, în Divizia A1, cu CSM Lugoj, iar miercuri, 28 ianuarie, disputa stelară cu Savino Del Bene Scandicci, noua campioană mondială a cluburilor! După deplasarea de la Cluj (din ultima zi a lunii ianuarie) sunt prevăzute alte două examene majore, cu Le Cannet (miercuri, 4 februarie) și Corona Brașov (sâmbătă, 7 februarie), amândouă pe teren propriu

