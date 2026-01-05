Volei Alba Blaj, start incendiar de an! Antrenorul Guillermo Naranjo Hernandez: „Suntem pregătiți”
Start incendiar de an pentru Volei Alba Blaj, campioana României la volei feminin, joi, 8 ianuarie, de la ora 21.00, în Franța, contând pentru etapa a treia a grupelor Ligii Campionilor.
Pentru Volei Alba Blaj, startul lui 2026 reprezintă o lună extrem de încărcată, cu 10 partide programate din 3 în 3 zile, în 3 competiții diferite. Confruntări dificile, cel puțin primele 4, care au o însemnătate aparte în economia luptei pentru trofeele interne, dar și în campania europeană.
Pentru Volei Alba Blaj, startul lui 2026 reprezintă o lună extrem de încărcată, cu 10 partide programate din 3 în 3 zile, în 3 competiții diferite. Confruntări dificile, cel puțin primele 4, care au o însemnătate aparte în economia luptei pentru trofeele interne, dar și în campania europeană. În ordine, este deplasarea din Franța (joi, 8 ianuarie), urmată de derby-ul cu rivala CSO Voluntari (duminică, 11 ianuarie), în prima rundă a returului sezonului regular din Divizia A1. Marți, 14 ianuarie este o nouă deplasare europeană, la Istanbul, pentru disputa cu VakifBank, și imediat vine un alt duel de foc în competiția internă, în deplasare cu contracandidata Dinamo (sâmbătă, 17 ianuarie). Sunt la rând 3 jocuri în fața fanilor, miercuri, 21 ianuarie, returul din sferturile Cupei României, cu CSM Constanța; sâmbătă, 24 ianuarie, în Divizia A1, cu CSM Lugoj, iar miercuri, 28 ianuarie, disputa stelară cu Savino Del Bene Scandicci, noua campioană mondială a cluburilor! După deplasarea de la Cluj (din ultima zi a lunii ianuarie) sunt prevăzute alte două examene majore, cu Le Cannet (miercuri, 4 februarie) și Corona Brașov (sâmbătă, 7 februarie), amândouă pe teren propriu.
Guillermo Naranjo Hernández: „Echipa este pregătită pentru meciurile oficiale”
La finalul „meciului fanilor”, disputat sâmbătă, Guillermo Naranjo Hernández a vorbit despre primele meciuri din acest an, despre cele două jucătoare transferate în această iarnă, dar și despre programul infernal pe care campioana României îl are în acest început de an.
„Scopul meciului de astăzi a fost de a încerca să regăsim puțin ritmul, în situație de joc, nu de antrenament, cu o presiune mai mare, mai ales că a trecut ceva timp de la ultimul meci oficial, pentru că urmează o parte a sezonului care implică multe obiective. Avem meciul de la Le Cannet, care este foarte important pentru noi, pentru că întâlnim adversarul cu care ne luptăm pentru poziția care duce în Cupa CEV. Apoi, în weekend, jucăm cu CSO Voluntari, echipă cu care ne luptăm pentru prima poziție în campionat, iar o săptămână mai târziu jucăm la Dinamo, o altă contracandidată la campionat. Sunt mulțumit de modul în care s-au prezentat fetele la acest meci și cred că echipa este pregătită pentru meciurile oficiale.”
„Este un program foarte încărcat și mă bucur că ne-am întărit cu jucătoare precum Ana Escamilla și Marija Miljević, iar eu sunt convins că ele vor ajuta mult echipa. Avem atât de multe meciuri într-o perioadă atât de scurtă de timp – în care vom juca patru meciuri în Liga Campionilor, vom întâlni două dintre cele trei contracandidate la titlu și mai avem și Cupa României – și pentru mine toate jucătoarele sunt importante, pentru că vom fi nevoiți să facem schimbări, pentru a fi proaspeți la meciurile care vor urma.”
Volei Alba Blaj va întâlni joi, 8 ianuarie, de la ora 21.00 (ora României), în deplasare, Volero Le Cannet (Franța), în etapa a treia a Grupei A din ZEREN Group Champions League Volley 2026, iar apoi campioana României va juca cu CSO Voluntari, în Alba Blaj Arena, duminică, 11 ianuarie, de la ora 18.00, în derby-ul primei etape a returului primei faze a Diviziei A1 la volei feminin
