Volei Alba Blaj, un nou transfer de marcă: universalul Radostina Marinova (Dinamo)

Volei Alba Blaj, un nou transfer de marcă: universalul din Bulgaria Radostina Marinova (Dinamo)

În dorința de a-și recâștiga supremația internă, vicecampioana României, Volei Alba Blaj, a reușit o nouă achiziție importantă de la rivale, universalul Radostina Marinova (Dinamo, ocupanta loculul 3 în Divizia A1)

Formația din „Mica Romă dă o lovitură contracandidatelor și implicit întărește concurența pentru Vittoria Piani (principala realizatoare sezonul anterior)

Radostina Marinova (27 de ani, internațională din Bulgaria) a evoluat o stagiune la Dinamo și a fost top scorer pentru gruparea din Ștefan cel Mare, terminând pe locul 4 în clasamentul celor mai bune marcatoare (cu 265 de puncte, prima Van de Vosse, CSO Voluntari, urmată de Piani). Anterior a avut exoeriențe in Indonezia (Jakarta Livin Mandiri), Italia (Vero Volley Milano, 2024/2025) sau Franța (RC Cannes, Paris Saint Cloud sau Evreux Volley Ball)

Lotul pentru sezonul următor:

*Ioana Mănăilă (21 ani, CSM Lugoj), Alexandra Botezat (27 ani, Italia), Viktoria Trcol, Bianca Grama – centri;

*Vittoria Piani, Radostina Marinova (27 ani, Dinamo) – universal;

*Diana Vereș, – libero;

*Kenya Malachias (Brazilia, 25 de ani), Gretell Moreno (Cuba, 28 ani) – coordonatoare;

*extreme: Nelmaira Váldez (Venezuela, 34 de ani), Sabine Haewegene (32 ani, Franța), Elina Rodriguez (29 ani, Argentina), Ksenia Oprya (21 ani, Rusia)

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