Politică Administrație

Primăria municipiului Aiud: Anunț privind colectarea actelor pentru întocmirea planului parcelar pentru parte din sectorul cadastral 32 din Aiudul de Sus

Ioana Oprean

Publicat

acum 43 de minute

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Primăria municipiului Aiud: Anunț privind colectarea actelor pentru întocmirea planului parcelar pentru parte din sectorul cadastral 32 din Aiudul de Sus

Primăria Municipiului Aiud anunță proprietarii de terenuri din localitatea Aiudul de Sus că urmează să fie demarată procedura de întocmire a planului parcelar pentru parte din sectorul cadastral 32 / UAT Aiud.

În conformitate cu prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și ale Ordinului nr. 600/2023 pentru aprobarea regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,

Primăria Municipiului Aiud aduce la cunoștința proprietarilor de terenuri din localitatea Aiudul de Sus, locul numit „Mocirlă” top 1018/1-1018/3, că urmează să fie demarată procedura de întocmire a planului parcelar pentru parte din sectorul cadastral 32 / UAT Aiud.

Pentru realizarea planului parcelar este necesară colectarea documentelor doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenurilor (acte de proprietate), care se va face în perioada 04.08.2026 – 05.08.2026, între orele 09:00 – 13:00, la sediul Primăriei municipiului Aiud – în sala de căsătorii.

Documente necesare:

-Acte de proprietate (carte funciară, titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor etc.) – copii sau legalizate (după caz);
-Acte de identitate ale proprietarilor.

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