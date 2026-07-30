Video | Primarul unei comune din Alba, în concediu pentru creșterea copilului: „Este o decizie firească pentru familia noastră”

Primarul unei comune din Alba, în concediu pentru creșterea copilului: „Este o decizie firească pentru familia noastră”

Primarul comunei Săliștea, din județul Alba, Ioan Gherman, a anunțat că intră în concediu pentru creșeterea copilului. „Este o decizie firească pentru familia noastră”, a subliniat edilul din Săliștea.

„Dragi cetățeni ai comunei Săliștea,

Începând cu data de 1 august, voi intra pentru o perioadă de două luni în concediul de creștere a copilului, în lunile rezervate tatălui.

Este o decizie firească pentru familia noastră, întrucât soția mea își va relua activitatea profesională, iar eu voi avea bucuria și responsabilitatea de a petrece mai mult timp alături de Amelia, într-o perioadă importantă din copilăria ei.

Am spus întotdeauna că familia, copiii și timpul oferit lor contează. Cred că un tată trebuie să fie prezent nu doar prin cuvinte, ci și prin fapte. Aceste două luni reprezintă pentru mine un timp prețios, pe care nu îl voi mai putea recupera mai târziu.

Pe durata concediului, atribuțiile de primar vor fi exercitate de către viceprimar, care va prelua, împreună cu întreaga echipă a primăriei, mai multe responsabilități. Am încredere că activitatea instituției va continua cu seriozitate, iar proiectele aflate în desfășurare vor merge mai departe.

Asta nu înseamnă însă că nu ne vom mai întâlni prin comună. Dimpotrivă, este posibil să ne vedem chiar mai des decât înainte, doar că, de multe ori, mă veți vedea într-o echipă nouă: împreună cu fetița mea.

Voi rămâne cât se poate de apropiat de comunitate și de ceea ce se întâmplă în comună, în funcție de timpul pe care mi-l va permite rolul de tată și, bineînțeles, în limitele prevăzute de lege pe durata concediului.

Aceste două luni vor fi și un timp binevenit pentru analiză, reflecție și așezarea ideilor pentru viitor.

Au trecut aproape doi ani de când am preluat mandatul de primar. Au fost doi ani în care am înțeles mai bine cum funcționează administrația, ce am reușit să facem, ce probleme am moștenit, ce dificultăți au apărut pe parcurs și, mai ales, cât de multe lucruri mai avem de rezolvat.

Vremurile sunt într-o continuă schimbare, provocările devin tot mai mari, iar o comunitate nu poate merge înainte doar rezolvând problemele de azi, de pe o zi pe alta. Avem nevoie să privim mai departe, să stabilim priorități și să așezăm dezvoltarea comunei pe o direcție clară, firească și realistă.

În această perioadă îmi propun să actualizez și să așez într-o formă mai clară planul pentru viitorul comunei Săliștea, pornind de la direcțiile pe care le-am avut încă de la începutul mandatului, dar și de la experiența acumulată în acești aproape doi ani.

În acest timp am avut ocazia să cunosc mai bine, din interior, atât administrația, cât și realitățile comunei: ce funcționează, ce trebuie îmbunătățit, ce probleme sunt urgente și ce așteptări au oamenii. Am văzut și am simțit mai clar nevoile comunității, iar toate aceste lucruri trebuie să se regăsească într-un plan actualizat, realist și bine fundamentat.

Acest plan nu va fi doar o idee personală și nici un document făcut în birou. Îl voi construi pornind atât de la ceea ce mi-au cerut cetățenii în acești aproape doi ani, cât și de la ceea ce cred eu că este necesar pentru dezvoltarea comunei.

Îl voi pune la dispoziția tuturor, pentru a fi citit, discutat, completat și îmbunătățit, astfel încât, până la începutul anului 2027, să știm clar de unde pornim, ce priorități avem și încotro vrem să mergem.

Îmi doresc ca anul 2027 să nu ne găsească luând din nou lucrurile de la o zi la alta, ci pornind cu un plan gândit, analizat și verificat ÎMPREUNĂ.

Uneori, pentru a vedea mai limpede drumul înainte, este nevoie de puțin timp pentru a privi în urmă, pentru a înțelege prezentul și pentru a așeza lucrurile într-o ordine corectă.

La un moment dat, copilul unui fost primar, astăzi tată la rândul lui, mi-a spus că tatăl său a făcut multe sacrificii pentru comunitate, iar familia a rămas uneori pe locul al doilea. Sfatul lui pentru mine a fost să nu uit că timpul petrecut cu propriul copil nu mai poate fi recuperat. Sunt cuvinte care mi-au rămas în minte și care au cântărit în această decizie.

Privesc aceste două luni cu emoție și recunoștință. Înainte de a fi primar, sunt soț și tată, iar unele momente din viața unui copil nu se mai întorc.

În același timp, rămân același om preocupat de comunitatea noastră, de problemele ei și de ceea ce putem construi împreună.

Cu respect, Gherman Ioan, Primarul Comunei Săliștea”, se arată într-o comunicare publică a primarului din Săliștea.

sursa video: Primăria Comunei Săliștea / Facebook

sursa foto: pagina web a Primăriei Comunei Săliștea

Secțiune Știri sub articolul principal