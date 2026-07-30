Șomajul în rândul tinerilor din România ajunge la 28,8%, deși rata generală e în ușoară scădere: Ultimele date transmise de INS

Rata șomajului în România a coborât la 6,3% în luna iunie 2026, cu 0,1 puncte procentuale sub nivelul din mai, însă șomajul în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani a rămas ridicat, ajungând la 28,8%, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS).

Numărul șomerilor cu vârste între 15 și 74 de ani a fost estimat la 511.600 de persoane, în scădere față de luna mai, când erau înregistrați 522.100 de șomeri. Comparativ cu iunie 2025, însă, numărul șomerilor este ușor mai mare, când era estimat la 504.500 de persoane.

Pe sexe, rata şomajului a înregistrat aceeași valoare atât la bărbați, cât și la femei (6,3%).

INS atrage atenția asupra nivelului ridicat al șomajului în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani, care s-a situat la 28,8% în perioada ianuarie-martie 2026.

Datele INS arată că șomajul în rândul tinerilor s-a menținut la un nivel foarte ridicat și a crescut comparativ cu anul trecut.

Acesta a ajuns la 28,8% în ianuarie 2026, după ce în luna anterioară fusese de 28,2%.

Creșterea a fost mai accentuată în a doua parte a anului trecut, după ce în iunie 2025 rata șomajului în rândul tinerilor de 15-24 de ani era de 24,6%.

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