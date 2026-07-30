Ştirea zilei

Cugireanul care a agresat sexual o fetiță de 9 ani, arestat preventiv: I-a oferit minorei și suma de 20 de lei pentru a o convinge să urce în mașină

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Cugireanul care a agresat sexual o fetiță de 9 ani, arestat preventiv: I-a oferit minorei și suma de 20 de lei pentru a o convinge să urce în mașină

Cugireanul care a agresat sexual o fetiță de 9 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Bărbatul i-a oferit minorei și suma de 20 de lei pentru a o convinge să urce în mașina sa.

La data de 28 iulie 2026, polițiștii de investigații criminale din orașul Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de bărbatul în vârstă de 45 de ani, fiind cercetat pentru agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.

Citește și: VIDEO | Șocant la Cugir: Bărbat, reținut după ce ar fi agresat sexual o minoră de 9 ani: I-ar fi oferit 20 de lei pentru a se urca în mașina sa

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba este împuternicit să aducă la cunoștința publicului următoarele:

În urma preluării cauzei de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba-Iulia, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus, la data de 29.07.2026, punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat în vârstă de 45 de ani, pentru comiterea infracţiunii de agresiune sexuală, prev. de art. 219/1 alin. 1/2 C.pen.

În fapt, din cercetările efectuate în cauză, a reieșit că, în data de 25.07.2026, în intervalul orar 19.00-22.00, inculpatul ar fi abordat-o pe o minoră în vârstă de 9 ani, care se juca împreună cu alţi copii în zona unei şcoli din oraşul Cugir, jud. Alba, i-ar fi oferit suma de 20 lei pentru a o convinge să urce la bordul autovehiculului său ce se afla parcat în proximitatea gardului ce delimita curtea şcolii de stradă, unde ar fi manifestat un comportament deviant de natură sexuală, respectiv a dezbrăcat-o şi a determinat-o să adopte poziţii cu conotaţie sexuală şi în ciuda opoziţiei verbale exprimate, a atins-o în zona genitală, cu mâinile şi cu organul genital.

La data de 28.07.2026, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Cugir au dispus reţinerea suspectului pentru 24 de ore, iar urmare a referatului procurorului cu propunere de luare a măsurii arestării preventive faţă de inculpat, la data de 29.07.2026, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Alba-Iulia a dispus arestarea preventivă a inculpatului, pe o perioadă de 30 de zile.

Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale și formularea propunerii de luare a măsurii arestării preventive sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură
penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşii unor alte infracţiuni, iar aceste acte şi măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Video | Primarul unei comune din Alba, în concediu pentru creșterea copilului: „Este o decizie firească pentru familia noastră”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

30 iulie 2026

De

Primarul unei comune din Alba, în concediu pentru creșterea copilului: „Este o decizie firească pentru familia noastră” Primarul comunei Săliștea, din județul Alba, Ioan Gherman, a anunțat că intră în concediu pentru creșeterea copilului. „Este o decizie firească pentru familia noastră”, a subliniat edilul din Săliștea. „Dragi cetățeni ai comunei Săliștea, Începând cu data de […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Adrian Ienea, medic din Sebeș, condamnat la 6 ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuată

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

30 iulie 2026

De

Adrian Ienea, medic din Sebeș, condamnat la 6 ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuată Tribunalul Alba l-a condamnat, joi, 30 iulie 2026, pe Adrian Ienea, medic din Sebeș, la 3 ani și 6 luni de închisoare pentru luare de mită în formă continuată, în 9 acte materiale, aplicând și interdicția de […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Foto | Ligia Furdui – cu media 10 și Georgeta Gabriela Toma, cele două tinere moațe absolvente ale Liceului „HCC” Abrud admise la Medicină la Timișoara: „Performanță excepțională”

Ioana Oprean

Publicat

acum 18 ore

în

29 iulie 2026

De

Ligia Furdui – cu media 10 și Georgeta Gabriela Toma, cele două tinere moațe absolvente ale Liceului „HCC” Abrud admise la Medicină la Timișoara: „Performanță excepțională” Două absolvente din Promoția 2026 a Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud au fost admise la Medicină la Timișoara. Una dintre ele a intrat la Medicină în orașul de […]

Citește mai mult