Cugireanul care a agresat sexual o fetiță de 9 ani, arestat preventiv: I-a oferit minorei și suma de 20 de lei pentru a o convinge să urce în mașină

Cugireanul care a agresat sexual o fetiță de 9 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Bărbatul i-a oferit minorei și suma de 20 de lei pentru a o convinge să urce în mașina sa.

La data de 28 iulie 2026, polițiștii de investigații criminale din orașul Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de bărbatul în vârstă de 45 de ani, fiind cercetat pentru agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba este împuternicit să aducă la cunoștința publicului următoarele:

În urma preluării cauzei de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba-Iulia, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus, la data de 29.07.2026, punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat în vârstă de 45 de ani, pentru comiterea infracţiunii de agresiune sexuală, prev. de art. 219/1 alin. 1/2 C.pen.

În fapt, din cercetările efectuate în cauză, a reieșit că, în data de 25.07.2026, în intervalul orar 19.00-22.00, inculpatul ar fi abordat-o pe o minoră în vârstă de 9 ani, care se juca împreună cu alţi copii în zona unei şcoli din oraşul Cugir, jud. Alba, i-ar fi oferit suma de 20 lei pentru a o convinge să urce la bordul autovehiculului său ce se afla parcat în proximitatea gardului ce delimita curtea şcolii de stradă, unde ar fi manifestat un comportament deviant de natură sexuală, respectiv a dezbrăcat-o şi a determinat-o să adopte poziţii cu conotaţie sexuală şi în ciuda opoziţiei verbale exprimate, a atins-o în zona genitală, cu mâinile şi cu organul genital.

La data de 28.07.2026, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Cugir au dispus reţinerea suspectului pentru 24 de ore, iar urmare a referatului procurorului cu propunere de luare a măsurii arestării preventive faţă de inculpat, la data de 29.07.2026, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Alba-Iulia a dispus arestarea preventivă a inculpatului, pe o perioadă de 30 de zile.

Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale și formularea propunerii de luare a măsurii arestării preventive sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură

penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşii unor alte infracţiuni, iar aceste acte şi măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

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