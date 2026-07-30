VIDEO | Tânăr din Teiuș, reținut după ce a agresat o femeie într-un conflict legat de vânzarea unei mașini: Complicele său i-a furat autoturismul din curte

Tânăr din Teiuș, reținut după ce a agresat o femeie într-un conflict legat de vânzarea unei mașini: Complicele său i-a furat autoturismul din curte

Un tânăr de 23 de ani din Teiuș a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, fiind acuzat că ar fi agresat o femeie, în urma unui conflict legat de achiziționarea unei mașini.

Conform IPJ Alba, la data de 29 iulie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Teiuș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr, în vârstă de 23 de ani, din orașul Teiuș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată.

Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de ieri, 29 iulie 2026, tânărul, în vârstă de 23 de ani, împreună cu un bărbat, în vârstă de 49 de ani, ambii din orașul Teiuș, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu privind achiziționarea unei mașini, ar fi pătruns în curtea unei femei, în vârstă de 26 de ani, și i-ar fi solicitat acesteia să le returneze o sumă. Ulterior, tânărul, în vârstă de 23 de ani, ar fi agresat-o fizic pe femeie, iar bărbatul, în vârstă de 49 de ani, i-ar fi luat cheia de la mașină și ar fi plecat cu mașina.

Polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, față de tânărul de 23 de ani, acestuia fiindu-i interzis să se apropie de femeia, în vârstă de 26 de ani.

În cauză, polițiștii din orașul Teiuș continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a petrecut acest eveniment.

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