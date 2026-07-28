Sport

Veste extraordinară! Blăjenii Andrei Șuteu și Tudor Bălău, în lotul României Under 17 la Campionatele Mondiale și Balcaniadă!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

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Veste extraordinară! Blăjenii Andrei Șuteu și Tudor Bălău, în lotul României Under 17 la Campionatele Mondiale și Balcaniadă!

Veste deosebită pentru CSȘ Blaj, care are doi reprezentanți în lotul de volei masculin al României Under 17 pentru Campionatele Balcanice (4-8 august Albania) și Campionatele Mondiale (19-29 august, Doha, Qatar), Andrei Șuteu și Tudor Bălău!

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O performanță remarcabilă a clubului din „Mica Romă”, condus de Alexandru „Delu” Man, care se bucură pentru convocarea celor doi promițători voleibaliști în reprezentativa „tricoloră” Under 17.  La Mondiale sunt 24 de echipe, împărțite în 6 grupe. România a fost repartizată în Grupa B, alături de Italia (campioana mondială de acum 2 ani, de la ediția inaugurală, la Sofia), Tunisia și India

Ca antrenor sunt deosebit de mândru de această realizare. Este dovada muncii, disciplinei și determinării de care au dat dovadă acești copii atât în pregătire cât și la acțiunile oficiale. Le doresc mult succes în competițiile internaționale, să joace cu aceeași încredere și determinare, să reprezinte cu onoare atât România cât și clubul nostru”, a precizat Alexandru „Delu” Man.

Centrul Andrei Șuteu (foto, stânga) și coordonatorul Tudor Bălău (foto, dreapta) sunt cele mai importante produse ale CSȘ Blaj din ultimul deceniu, după Tudor Balu, ajuns la prima reprezentativă a României (se pregătește pentru Europenele din septembrie de la Cluj-Napoca). Ambii sunt descoperiți și șlefuiți de antrenorul „Delu” Man, aflat în prim-planul voleiului masculin din Alba de ani buni, cu rezultate deosebite. CSȘ Blaj a încheiat sezonul precedent pe locul 6 la speranțe, iar Tudor Bălău a fost desemnat cel mai bun centru al competiției. Și tocmai din acest punct de vedere, nu este de loc puțin lucru ca un club micuț precum CSȘ Blaj să trimită doi voleibaliști la reprezentativa României.

Recent Șuteu și Bălău au participat cu România Under 17 la jocuri amicale cu Bulgaria, iar anul trecut au jucat la Campionatele Europene din Armenia, unde s-a realizat calificarea la Mondialele din acest an

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