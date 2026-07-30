31 iulie -1 august 2026 | Cod Galben de caniculă în Alba și alte județe: Temperaturi de până la 37 de grade

Cod Galben de caniculă în Alba și alte județe: Temperaturi de până la 37 de grade

Județul Alba, la fel ca alte zone din România, va fi sub incidența unei avertizări meteo Cod Galben de caniculă, a anunțat joi, 30 iulie 2026 Administrația Națională de Meteorologie. A fost emisă și o avertizare meteo Cod Portocaliu, pentru județe din vestul țării, valabilă în acelați interval de timp.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 31 iulie, ora 10 – 01 august, ora 10

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală

Zone afectate: nordul Crișanei, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei

Vineri (31 iulie), în nord-vestul, sud-vestul și centrul țării temperaturile vor fi deosebit de ridicate, cu maxime termice între 33 și 35 de grade. În nordul Crișanei, sud-vestul Transilvaniei și al Olteniei și în sudul Banatului temperaturile maxime vor fi de 36…37 de grade, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Pe arii restrânse noaptea va fi tropicală cu minime de 20…22 de grade.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 31 iulie, ora 10 – 01 august, ora 10

Fenomene vizate: caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală

Zone afectate: județele Bihor, Arad, Timiș

În județele Bihor, Arad și Timiș va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală cu minime de 20…24 de grade.

A fost actualizată și informarea meteo pentru întreg teritoriul național.

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 30 iulie, ora 10 – 03 august, ora 10

Fenomene vizate: val de căldură, disconfort termic, caniculă, nopți tropicale

Zone afectate: conform textulu

În intervalul menționat, un val de căldură se va extinde și se va intensifica treptat.

Disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități, joi (30 iulie) în regiunile vestice și sud-vestice, apoi, pe arii restrânse și în restul teritoriului.

Va fi caniculă în Banat, Crișana și vestul Olteniei, iar de vineri (31 iulie) pe arii tot mai extinse și în Maramureș, Transilvania, restul Olteniei și izolat în celelalte regiuni. Vor fi temperaturi maxime de 33…37 de grade, iar în Câmpia de Vest în zilele de sâmbătă (1 august) și duminică (2 august) se vor atinge valori de 38…39 de grade.

În vestul țării, pe litoral și pe suprafețe mici în rest, nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime în general de 20…23 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregista în Dealurile de Vest (23…24 de grade).

Valul de căldură va persista și pe parcursul săptămânii viitoare (perioada 3 – 9 august) și se va intensifica, vremea devenind caniculară cu disconfort termic accentuat pe arii extinse caniculară cu disconfort termic ridicat.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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