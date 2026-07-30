Curier Județean

VIDEO | Polițiștii din Blaj continuă activitățile pentru menținerea ordinii și liniștii publice și prevenirea producerii unor fapte antisociale

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Polițiștii din Blaj continuă activitățile pentru menținerea ordinii și liniștii publice și prevenirea producerii unor fapte antisociale

În noaptea de 29/30 iulie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Blaj au continuat activitățile în zona de siguranță publică specială instituită la nivelul municipiului, în continuarea măsurilor dispuse pentru menținerea ordinii și liniștii publice și prevenirea producerii unor fapte antisociale.

Activitățile au fost desfășurate împreună cu jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba și au avut drept obiective creșterea gradului de siguranță al cetățenilor și prevenirea faptelor de natură contravențională și penală.

Polițiștii desfășoară activități de verificare și legitimare a persoanelor, monitorizează zonele cu risc și acționează pentru prevenirea oricăror situații care ar putea afecta siguranța comunității.

În cursul zilei de azi, 30 iulie 2026, activitățile continuă pe linia combaterii infracționalității economice și a evaziunii fiscale, fiind prezenți și polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice. De asemenea, participă și reprezentanții Distribuției de Energie Electrică România, în vederea verificării respectării prevederilor legale din domeniul distribuției energiei electrice.

Activitățile vor continua și în perioada următoare, polițiștii urmând să acționeze cu aceeași fermitate, împreună cu celelalte instituții cu atribuții în domeniu, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în municipiul Blaj.

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