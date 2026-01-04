FOTO: Volei Alba Blaj, meciul fanilor – încheiat la egalitate | Joi, partidă în Liga Campionilor, cu Volero Le Cannet

Volei Alba Blaj, meciul fanilor – încheiat la egalitate, în „Alba Blaj” Arena | Joi, partidă în Liga Campionilor, cu Volero Le Cannet

Campioana României a început anul cu un meci special, în „Alba Blaj” Arena, meciul fanilor, între echipe alese de fanii formației din „Mica Romă”. Confruntarea la care au asistat peste 100 de spectatori, între Volei Alba Blaj Love și Volei Alba Blaj Like, s-a încheiat la egalitate, scor 2-2 (17-25, 25-22, 23-25, 25-17).

Cu acest prilej au debutat sub comanda spaniolului Guillermo Naranjo Hernandez cele două achiziții recente, coordonatoarea Marija Miljević (Serbia) și extrema Ana Escamilla (Spania).

A fost un antrenament cu public, o dispută specială care se dorește a fi o tradiție la începutul fiecărui an.

Au evoluat formațiile:

*Volei Alba Blaj LOVE: Marija Miljević, Vittoria Piani, Ariana Pîrv, Drussyla Costa, Raisa Ioan, Bianca Grama și Diana Vereș;

*Volei Alba Blaj LIKE: Charlotte Krenicky, Mihaela Otcuparu, Ana Escamilla, Evilania Martinez, Jelena Delić, Viktoria Trcol și Eva Vizitiu.

Urmează o săptămână dificilă, cu două jocuri oficiale extrem de importante pentru „mândria Albei”. Joi, în deplasare, la ora 21.00, cu Volero Le Cannet, în Franța, în etapa a treia a grupelor Ligii Campionilor, o dispută decisivă pentru calificarea în sferturile Cupei CEV, iar duminică, 11 ianuarie, la ora 18.00, acasă, cu rivala CSO Voluntari, derby-ul primei rundei a returului sezonului regular, în Divizia A1 la volei feminin.

