Volei Alba Blaj participă la turneul intenațional Nomikeia, la Santorini | Primul meci, vineri, cu Panathinaikos Atena, campioana Greciei

Volei Alba Blaj participă la Santorini, la a 13-a ediție a turneului internațional Nomikeia, alături de echipa gazdă, AO Thiros Santorini (locul 3 ediția anterioară, participantă în Challenge Cup, Panathinaikos Atena, campioana Greciei și Corona Brașov

Meciurile sunt programate vineri, 2 octombrie și sâmbătă, 3 octombrie, în Sala Polivalentă

Programul este următorul: *vineri, ora 17.30: Volei Alba Blaj – Panathinaikos Atena; ora 19.30: Thiros – Corona Brașov; *sâmbătă, ora 16.30, finala mică; ora 18.30, finala mare.

Prima etapă a Diviziei A1, în 10 octombrie, în deplasare, la Constanța. Peste o săptămână, la Tulcea, duel în Supercupa României, cu CSO Voluntari, rivala ultimelor ediții, când se va pune în joc primul trofeu al stagiunii

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