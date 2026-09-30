Actualitate

VIDEO | Autostrada Suplacu de Barcău – Chiribiș se deschide de 1 Decembrie 2026, de Ziua Națională a României. Care este stadiul lucrărilor pe cei 26 de kilometri ai tronsonului

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

De

Autostrada Suplacu de Barcău – Chiribiș se deschide de 1 Decembrie 2026, de Ziua Națională a României. Care este stadiul lucrărilor pe cei 26 de kilometri ai tronsonului

26 de kilometri ai sectorului de autostradă Suplacu de Barcău – Chiribiș vor fi deschiși circulației rutiere de Ziua Națională a României, la 1 Decembrie, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma.

Petrecerea Divorțaților

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat că lucrările pe sectorul Suplacu de Barcău – Chiribiș, aflat la limita județelor Sălaj și Bihor, au depășit 90%, șantierul fiind în faza finală de dinainte de deschidere.

La limita dintre județele Sălaj și Bihor, lucrările pe cei 26 de kilometri ai sectorului Suplacu de Barcău – Chiribiș au depășit borna de 90%. Șantierul intră în linie dreaptă pentru deschiderea circulației.

Avem deja asfaltul final de uzură pe 20 dintre cei 26 de kilometri, iar constructorul se concentrează acum pe ultimele lucrări, în special în apropiere de Suplacu de Barcău, în zona fostului câmp de sonde petroliere și în apropierea celebrului viaduct de 1,8 kilometri peste lacul de acumulare Suplacu de Barcău.

Se lucrează la ultimele două pasaje peste autostradă, la umpluturile de pământ și asfaltul final”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de secretarul de stat Horațiu Cosma.

Sectorul Suplacu de Barcău – Chiribiș are în spate un istoric îndelungat, plin de contracte reziliate și licitații reluate de-a lungul anilor.

Două decenii de blocaje, de la Bechtel la Erbașu

Șantierul a fost demarat inițial de compania americană Bechtel, însă lucrările au fost abandonate și amânate repetat pe parcursul a peste 20 de ani, fiind reluate de Erbașu în toamna anului 2023.

„Se pare că în sfârșit scăpăm de unul din cele două loturi blestemate ale Autostrăzii Transilvania. Din fericire, și vecinul spre Biharia are șanse bune să se deschidă în decembrie. Ambele sunt reminiscențe de pe vremea Bechtel. Americanii au dat prima cupă de excavator în urmă cu 22 de ani, în iunie 2004! Erbașu este al patrulea constructor de pe acest tronson!”, nota Asociația Pro Infrastructură, într-un comunicat emis duminică, 20 septembrie.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

George Simion, liderul AUR, vehement în Parlament: „Nu votăm niciun guvern până nu-l eliberați pe Călin Georgescu”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

30 septembrie 2026

De

George Simion, liderul AUR, vehement în Parlament: „Nu votăm niciun guvern până nu-l eliberați pe Călin Georgescu” „Vreau să vă zic că nu vom vota nicio altă variantă de guvern până nu îl eliberați și faceți dreptate lui Călin Georgescu”, a afirmat, miercuri, 30 septembrie 2026, în plenul Parlamentului, reunit pentru votul de învestitură al […]

Citește mai mult

Actualitate

Femeile asigurate pe cont propriu nu pot fi excluse de la concediul și indemnizația de risc maternal. Decizie CCR

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

30 septembrie 2026

De

Femeile asigurate pe cont propriu nu pot fi excluse de la concediul și indemnizația de risc maternal. Decizie CCR Curtea Constituțională a decis marți, 29 septembrie 2026, în unanimitate, că femeile asigurate pe cont propriu, printr-un contract încheiat cu casa de sănătate, nu pot fi excluse de la concediul și indemnizația de risc maternal doar […]

Citește mai mult

Actualitate

Burse postdoctorale de 4.000 de lei lunar pentru tinerii cercetători din România: Anunțul de ultimă oră al ministrului interimar al Educației

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

30 septembrie 2026

De

Burse postdoctorale de 4.000 de lei lunar pentru tinerii cercetători din România: Anunțul de ultimă oră al ministrului interimar al Educației Un nou program de sprijin pentru tinerii cercetători a fost anunțat de ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian. Inițiativa vizează facilitarea tranziției de la doctorat către o carieră universitară sau de cercetare și prevede […]

Citește mai mult