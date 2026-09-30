VIDEO | Autostrada Suplacu de Barcău – Chiribiș se deschide de 1 Decembrie 2026, de Ziua Națională a României. Care este stadiul lucrărilor pe cei 26 de kilometri ai tronsonului
Autostrada Suplacu de Barcău – Chiribiș se deschide de 1 Decembrie 2026, de Ziua Națională a României. Care este stadiul lucrărilor pe cei 26 de kilometri ai tronsonului
26 de kilometri ai sectorului de autostradă Suplacu de Barcău – Chiribiș vor fi deschiși circulației rutiere de Ziua Națională a României, la 1 Decembrie, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma.
Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat că lucrările pe sectorul Suplacu de Barcău – Chiribiș, aflat la limita județelor Sălaj și Bihor, au depășit 90%, șantierul fiind în faza finală de dinainte de deschidere.
„La limita dintre județele Sălaj și Bihor, lucrările pe cei 26 de kilometri ai sectorului Suplacu de Barcău – Chiribiș au depășit borna de 90%. Șantierul intră în linie dreaptă pentru deschiderea circulației.
Avem deja asfaltul final de uzură pe 20 dintre cei 26 de kilometri, iar constructorul se concentrează acum pe ultimele lucrări, în special în apropiere de Suplacu de Barcău, în zona fostului câmp de sonde petroliere și în apropierea celebrului viaduct de 1,8 kilometri peste lacul de acumulare Suplacu de Barcău.
Se lucrează la ultimele două pasaje peste autostradă, la umpluturile de pământ și asfaltul final”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de secretarul de stat Horațiu Cosma.
Sectorul Suplacu de Barcău – Chiribiș are în spate un istoric îndelungat, plin de contracte reziliate și licitații reluate de-a lungul anilor.
Două decenii de blocaje, de la Bechtel la Erbașu
Șantierul a fost demarat inițial de compania americană Bechtel, însă lucrările au fost abandonate și amânate repetat pe parcursul a peste 20 de ani, fiind reluate de Erbașu în toamna anului 2023.
„Se pare că în sfârșit scăpăm de unul din cele două loturi blestemate ale Autostrăzii Transilvania. Din fericire, și vecinul spre Biharia are șanse bune să se deschidă în decembrie. Ambele sunt reminiscențe de pe vremea Bechtel. Americanii au dat prima cupă de excavator în urmă cu 22 de ani, în iunie 2004! Erbașu este al patrulea constructor de pe acest tronson!”, nota Asociația Pro Infrastructură, într-un comunicat emis duminică, 20 septembrie.
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