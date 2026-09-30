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George Simion, liderul AUR, vehement în Parlament: „Nu votăm niciun guvern până nu-l eliberați pe Călin Georgescu”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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George Simion, liderul AUR, vehement în Parlament: „Nu votăm niciun guvern până nu-l eliberați pe Călin Georgescu”

„Vreau să vă zic că nu vom vota nicio altă variantă de guvern până nu îl eliberați și faceți dreptate lui Călin Georgescu”, a afirmat, miercuri, 30 septembrie 2026, în plenul Parlamentului, reunit pentru votul de învestitură al Cabinetului Mureșan, liderul AUR, George Simion.

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„Vă trece un fior rece, așa pe șira spinării de fiecare dată când auziți de votul românilor și de alegeri democratice? Asta este soluția constituțională care ar trebui adoptată de un individ care conduce România și are o dungă roșie așa pe buletin.

Am venit astăzi la acest pupitru pentru a da răspunsul din partea noastră. Și răspunsul este nu. Nu suntem trădători. Nu suntem de vânzare Rămânem loiali poporului român care ne-a trimis aici în Parlament să-i reprezentăm cu cinste și cu demnitate.

De ziua mea, l-ați arestat pe domnul Călin Georgescu, iar ieri l-ați trimis la Arestul Central și pe mine m-ați avertizat că sunt următorul”, a mai spus George Simion, potrivit Hot News.

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, după ce Curtea de Apel București a admis, marți, 29 septembrie 2026, contestația formulată de procurorii DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București.

Hotărârea este definitivă și schimbă situația juridică a fostului candidat, care fusese lăsat anterior în libertate sub control judiciar.

Dosarul vizează o presupusă înșelăciune cu un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro. În aceeași cauză, instanța a dispus arestarea preventivă și a omului de afaceri Ionel Rusen.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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