Cabinetul Mureșan nu a obținut în Parlament majoritatea necesară pentru instalare: Ce se întâmplă în continuare

Cabinetul Siegfried Mureșan nu a obținut în Parlament majoritatea necesară pentru instalare.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a mers miercuri, 30 septembrie 2026 în Parlament pentru votul de învestitură al Guvernului pe care l-a propus. Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului a început la ora 13.00.

S-au exprimat 182 de voturi „pentru” și 15 împotrivă.

Pentru ca Executivul să fie învestit erau necesare 233 de voturi „pentru”, din totalul de 465 de parlamentari.

Premierul desemnat a prezentat un program de guvernare care cuprinde 372 de măsuri și o echipă formată din 16 miniștri.

În discursul său din legislativul reunit, premierul desemnat a spus că va face concret în ceea ce privește taxele, salariile și creșterea puterii de cumpărare a oamenilor.

„În primul rând, cota unică rămâne aceeași, fără taxe și impozite noi. De îndată ce ne vom permite, avem în vedere reducerea TVA-ului de la 21 la 19%. Garantăm predictibilitate fiscală fără schimbări fiscale bruște și ne propunem ca jumătate din economiile obținute prin reforma statului și o colectare mai bună să se întoarcă la oameni prin reducerea taxelor, prin taxe mai mici pe muncă, de exemplu. Și știm că trebuie să indexăm pensiile și alocațiile și vom face acest lucru în anul 2027. Pentru copiii și familii, vrem o țară prosperă, o țară în care oamenii își permit să își construiască o familie și un viitor”, a spus Siegfried Mureșan, potrivit Hot News.

„Vă propun astăzi un stat modern, pentru cetățeni puternici. Astăzi le spunem oamenilor cum vedem România de astăzi și ce vom face pentru ca mâine lucrurile să fie și mai bune în țara noastră. Astăzi vă prezint un proiect pentru România, iar dumneavoastră decideți dacă mergem pe acest drum”, a mai afrimat premierul desemnat.

Ce se întâmplă în continuare

Votul de miercuri, 30 septembrie 2026 a fost etapa decisivă a procedurii de învestire. Deoarece Cabinetul Mureșan nu a obținut majoritatea necesară, procedura de formare a unui nou Guvern poate continua cu desemnarea unui alt candidat, în condițiile prevăzute de Constituție.

Actuala încercare de formare a Guvernului vine după alte două desemnări care nu au dus la instalarea unui Executiv. Eugen Tomac și-a depus mandatul după ce nu a reușit să formeze o majoritate, iar Guvernul propus de Adrian Veștea nu a obținut voturile necesare în Parlament.

Președintele Nicușor Dan a declarat marți, 29 septembrie 2026 că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție pentru încheierea crizei politice și a făcut apel la partide să depășească disputele politice.

foto: arhivă

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