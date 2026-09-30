Cabinetul Mureșan nu a obținut în Parlament majoritatea necesară pentru instalare: Ce se întâmplă în continuare
Cabinetul Mureșan nu a obținut în Parlament majoritatea necesară pentru instalare: Ce se întâmplă în continuare
Cabinetul Siegfried Mureșan nu a obținut în Parlament majoritatea necesară pentru instalare.
Premierul desemnat Siegfried Mureșan a mers miercuri, 30 septembrie 2026 în Parlament pentru votul de învestitură al Guvernului pe care l-a propus. Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului a început la ora 13.00.
S-au exprimat 182 de voturi „pentru” și 15 împotrivă.
Pentru ca Executivul să fie învestit erau necesare 233 de voturi „pentru”, din totalul de 465 de parlamentari.
Premierul desemnat a prezentat un program de guvernare care cuprinde 372 de măsuri și o echipă formată din 16 miniștri.
În discursul său din legislativul reunit, premierul desemnat a spus că va face concret în ceea ce privește taxele, salariile și creșterea puterii de cumpărare a oamenilor.
„În primul rând, cota unică rămâne aceeași, fără taxe și impozite noi. De îndată ce ne vom permite, avem în vedere reducerea TVA-ului de la 21 la 19%. Garantăm predictibilitate fiscală fără schimbări fiscale bruște și ne propunem ca jumătate din economiile obținute prin reforma statului și o colectare mai bună să se întoarcă la oameni prin reducerea taxelor, prin taxe mai mici pe muncă, de exemplu. Și știm că trebuie să indexăm pensiile și alocațiile și vom face acest lucru în anul 2027. Pentru copiii și familii, vrem o țară prosperă, o țară în care oamenii își permit să își construiască o familie și un viitor”, a spus Siegfried Mureșan, potrivit Hot News.
„Vă propun astăzi un stat modern, pentru cetățeni puternici. Astăzi le spunem oamenilor cum vedem România de astăzi și ce vom face pentru ca mâine lucrurile să fie și mai bune în țara noastră. Astăzi vă prezint un proiect pentru România, iar dumneavoastră decideți dacă mergem pe acest drum”, a mai afrimat premierul desemnat.
Ce se întâmplă în continuare
Votul de miercuri, 30 septembrie 2026 a fost etapa decisivă a procedurii de învestire. Deoarece Cabinetul Mureșan nu a obținut majoritatea necesară, procedura de formare a unui nou Guvern poate continua cu desemnarea unui alt candidat, în condițiile prevăzute de Constituție.
Actuala încercare de formare a Guvernului vine după alte două desemnări care nu au dus la instalarea unui Executiv. Eugen Tomac și-a depus mandatul după ce nu a reușit să formeze o majoritate, iar Guvernul propus de Adrian Veștea nu a obținut voturile necesare în Parlament.
Președintele Nicușor Dan a declarat marți, 29 septembrie 2026 că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție pentru încheierea crizei politice și a făcut apel la partide să depășească disputele politice.
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Primăria Blaj pune roboții și inteligența artificială la treabă: 17 procese administrative vor fi automatizate. În ce stadiu este proiectul
Primăria Blaj pune roboții și inteligența artificială la treabă: 17 procese administrative vor fi automatizate. În ce stadiu este proiectul Primăria Municipiului Blaj a lansat în Sistemul Electronic pentru Achiziții Publice (SEAP) o nouă procedură pentru achiziția serviciilor de implementare a unei soluții de automatizare robotică a proceselor (RPA) și inteligență artificială (AI). Potrivit documentului, […]
Bărbat de 35 de ani, trimis în judecată pentru viol în formă continuată asupra unei minore de 12 ani de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba: Faptele ar fi fost comise în România și Belgia
Bărbat de 35 de ani, trimis în judecată pentru viol în formă continuată asupra unei minore de 12 ani de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba: Faptele ar fi fost comise în România și Belgia Un bărbat în vârstă de 35 de ani, aflat în stare de arest preventiv, a fost trimis în judecată […]
Protosinghelul Ioan Cojanu, stareţul Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia, a trecut la cele veșnice, la vârsta de 67 de ani
Protosinghelul Ioan Cojanu, stareţul Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia, a trecut la cele veșnice, la vârsta de 67 de ani Protosinghelul Ioan Cojanu, starețul Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul”, s-a stins din viață în cursul nopții de 29 septembrie, la vârsta de 67 de ani. Părintele Ioan Cojanu s-a născut la data de 27 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
George Simion, liderul AUR, vehement în Parlament: „Nu votăm niciun guvern până nu-l eliberați pe Călin Georgescu”
George Simion, liderul AUR, vehement în Parlament: „Nu votăm niciun guvern până nu-l eliberați pe Călin Georgescu” „Vreau să vă...
VIDEO | Autostrada Suplacu de Barcău – Chiribiș se deschide de 1 Decembrie 2026, de Ziua Națională a României. Care este stadiul lucrărilor pe cei 26 de kilometri ai tronsonului
Autostrada Suplacu de Barcău – Chiribiș se deschide de 1 Decembrie 2026, de Ziua Națională a României. Care este stadiul...
Știrea Zilei
Cabinetul Mureșan nu a obținut în Parlament majoritatea necesară pentru instalare: Ce se întâmplă în continuare
Cabinetul Mureșan nu a obținut în Parlament majoritatea necesară pentru instalare: Ce se întâmplă în continuare Cabinetul Siegfried Mureșan nu...
Primăria Blaj pune roboții și inteligența artificială la treabă: 17 procese administrative vor fi automatizate. În ce stadiu este proiectul
Primăria Blaj pune roboții și inteligența artificială la treabă: 17 procese administrative vor fi automatizate. În ce stadiu este proiectul...
Curier Județean
Incident rutier într-un sat din comuna Fărău: Minor de 11 ani, rănit după ce a căzut cu bicicleta pe partea carosabilă. Primește îngrijiri medicale în aceste momente
Incident rutier într-un sat din comuna Fărău: Minor de 11 ani, rănit după ce a căzut cu bicicleta pe partea...
CTS Alba, apel urgent pentru donare de sânge din grupele A pozitiv și A negativ, AB pozitiv și AB negativ: „Avem solicitări pentru cazuri numeroase”
CTS Alba, apel urgent pentru donare de sânge din grupele A pozitiv și A negativ, AB pozitiv și AB negativ:...
Politică Administrație
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru a dezbătut stadiul implementării PR Centru 2021 – 2027 și principalele direcții de dezvoltare pentru perioada 2028 – 2034
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru a dezbătut stadiul implementării PR Centru 2021 – 2027 și principalele direcții de dezvoltare pentru...
Florin Roman (PNL Alba): România are nevoie urgentă de un guvern liberal cu puteri depline
Florin Roman (PNL Alba): România are nevoie urgentă de un guvern liberal cu puteri depline Miercuri, Parlamentul nu votează doar...
Opinii Comentarii
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete indiene, primit de la un Maharajah. Legenda parfumului care persistă pe holurile de la Pelișor
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete...
Paștele din 2027 vine cu o diferență uriașă între ortodocși și catolici. Când este Învierea Domnului
Paștele ortodox și catolic în 2027. Când pică Învierea Domnului și de ce sunt sărbătorite la 35 de zile distanță...