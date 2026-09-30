Curier Județean

Video | Intervenție pentru o femeie care stătea pe centura municipiului Alba Iulia: Ce s-a întâmplat

Ioana Oprean

Publicat

acum 54 de minute

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Intervenție pentru o femeie care stătea pe centura municipiului Alba Iulia: Ce s-a întâmplat 

Un echipaj SMURD și un echipaj al Poliției Alba Iulia au intervenit miercuri, 30 septembrie 2026, pe centura municipiului Alba Iulia, pentru a acorda ajutor unei femei căreia i s-ar fi făcut rău.

Petrecerea Divorțaților

Martorii din zonă au transmis că femeia obișnuia să își „facă veacul” în zona respectivă. La fața locului au ajuns atât cadrele medicale, cât și polițiștii, pentru a gestiona situația și pentru a-i acorda femeii ajutorul necesar.

Poliția Alba a confirmat pentru ziarulunirea.ro că este vorba despre un caz de natură medicală.

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