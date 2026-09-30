Video | Intervenție pentru o femeie care stătea pe centura municipiului Alba Iulia: Ce s-a întâmplat

Intervenție pentru o femeie care stătea pe centura municipiului Alba Iulia: Ce s-a întâmplat

Un echipaj SMURD și un echipaj al Poliției Alba Iulia au intervenit miercuri, 30 septembrie 2026, pe centura municipiului Alba Iulia, pentru a acorda ajutor unei femei căreia i s-ar fi făcut rău.

Martorii din zonă au transmis că femeia obișnuia să își „facă veacul” în zona respectivă. La fața locului au ajuns atât cadrele medicale, cât și polițiștii, pentru a gestiona situația și pentru a-i acorda femeii ajutorul necesar.

Poliția Alba a confirmat pentru ziarulunirea.ro că este vorba despre un caz de natură medicală.

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