Rămâi conectat

Sport

Volei Alba Blaj, înfrângere la Budapesta, scor 2-3 cu Dresdner SC, în turneul amical

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

De

Campioana României Volei Alba Blaj a suferit o înfrângere la Budapesta, scor 2-3 cu Dresdner SC, în turneul amical din capitala țării vecine

Echipa din „Mica Romă” a început cu un eșec turneul de pregătire din Ungaria, scor 2-3 cu Dresdner SC 1898, partidă în care a condus cu 2-0 la seturi.

Citește și: FOTO: Volei Alba Blaj, o nouă victorie cu CSU Medicina Tg. Mureș | Campioana României, turneu de pregătire la Budapesta

Volei Alba Blaj –  Dresdner SC 1898 2-3 (25-23, 25-19, 16-25, 18-25, 12-15). Astăzi este programată confruntarea cu AO Thiras Santorini (sâmbătă, ora 16:00). Următorul joc este cu gazda Vasas Óbuda Budapesta (duminică, ora 15:00).

Prima întâlnire cu suporterii blăjeni în această toamnă va avea loc săptămâna viitoare, când campioana României va organiza, în perioada 2-4 octombrie, în „Alba Blaj” Arena, Cupa Blajului 2025, un turneu de verificare la care vor fi prezente CSM București și Corona Brașov.

Foto: Vasas Obuda Budapesta

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Andrei Rațiu poate prinde transferul carierei! Jucătorul din Alba, dorit de o echipă importantă din Italia

Bogdan Ilea

Publicat

acum 47 de minute

în

27 septembrie 2025

De

Andrei Rațiu poate ajunge în Italia! Jucătorul din Alba, dorit de o fostă campioană Deși nu traversează cea mai bună formă comparativ cu sezonul trecut, Andrei Rațiu este foarte aproape de a obține cel mai important transfer al carierei sale. În vară, jucătorul originar din Alba și-a dorit să plece de la Rayo Vallecano, însă […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | Sorin Cazacu (CSU Alba Iulia), vicecampion european la împins din culcat: Performanță deosebită la întrecerea continentală din Malta

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 4 ore

în

27 septembrie 2025

De

Sorin Cazacu (CSU Alba Iulia), vicecampion european la împins din culcat Sorin Cazacu (52 de ani), sportiv legitimat la CS Universitatea Alba Iulia, a cucerit titlul de vicampion european la categoria +120 de kilograme la Campionatul European de Împins din Culcat desfășurat în Malta. Citește și: FOTO | Silviu Popșa, de la CS Universitatea Alba […]

Citește mai mult

Sport

CSM Unirea Alba Iulia – Timișul Șag 3-1 (2-1) | „Alb-negrii”, lideri după a cincea victorie la rând și eșecul Metalurgistului Cugir!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 16 ore

în

26 septembrie 2025

De

CSM Unirea Alba Iulia – Timișul Șag 3-1 (2-1) | „Alb-negrii” sunt lideri după a cincea victorie la rând și eșecul Metalurgistului Cugir! Formația din Cetatea Marii Uniri a preluat șefia Seriei 7, după a cincea victorie consecutivă, rezultat coroborat cu prima înfrângere stagională a Metalurgistului Cugir, 1-2 acasă cu Unirea Sântana Citește și: CSM Unirea […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 17 minute

Radu Georgescu: În curând în România se va striga Popa Prostul. În 2009, când a fost la fel, prețurile la apartamante au scăzut cu 50-60%

Economistul Radu Georgescu: În curând în România se va striga Popa Prostul. În 2009, când a fost la fel, prețurile...
Actualitateacum o oră

„Păstrați-vă calmul și bani cash la îndemână” transmite Banca Centrală Europeană. Ce măsuri ar trebui să ia românii?

„Păstrați-vă calmul și bani cash la îndemână” transmite Banca Centrală Europeană. Cum ne putem pregăti pentru crize neașteptate? „Păstrați-vă calmul...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 4 minute

VIDEO | „Crosul Inimilor” în Cetatea Alba Carolina: Energie și emoție în alergare pentru o cauză nobilă

„Crosul Inimilor” în Cetatea Alba Carolina: Energie și emoție în alergare pentru persoane de toate vârstele În dimineața zilei de...
Ştirea zileiacum 2 ore

VIDEO | Caravană de vâslit pe Mureș între Sântimbru și Alba Iulia: Start dat de la un ponton construit cu fonduri europene

Concurs de vâslit pe Mureș între Sântimbru și Alba Iulia: Start dat de la un ponton construit cu fonduri europene...

Curier Județean

Curier Județeanacum 4 ore

27-28 septembrie 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

27-28 septembrie 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul...
Curier Județeanacum 17 ore

Luni, 29 septembrie 2025 | Zi de doliu local la Blaj, în memoria Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan. Drapelul național și însemnele municipiului covorâte în bernă

Luni, 29 septembrie 2025 | Zi de doliu local la Blaj, în memoria Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan. Drapelul național...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 22 de ore

Primăria Municipiului Aiud: Licitație publică privind concesionarea unui teren cu suprafața de 2.456 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu

ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 2456 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Politică Administrațieacum o zi

Primăria Aiud: Licitație publică pentru concesionarea unui teren cu suprafața de 4.594 de mp de pe strada Tudor Vladimirescu. Informații privind depunerea ofertelor

ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 4594 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 5 ore

27 septembrie: Ziua Mondială a Turismului, sărbătorită prima oară în întreaga lume în anul 1980

27 septembrie: Ziua Mondială a Turismului, sărbătorită prima oară în întreaga lume în anul 1980 La 27 septembrie, în fiecare...
Opinii - Comentariiacum 5 ore

27 septembrie – Ziua Internațională a persoanelor cu deficiențe de auz. Peste 300 de milioane de persoane din întreaga lume sunt afectate de pierderea auzului

27 septembrie – Ziua Internațională a persoanelor cu deficiențe de auz. Peste 300 de milioane de persoane din întreaga lume...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea