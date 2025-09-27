Volei Alba Blaj, înfrângere la Budapesta, scor 2-3 cu Dresdner SC, în turneul amical

Campioana României Volei Alba Blaj a suferit o înfrângere la Budapesta, scor 2-3 cu Dresdner SC, în turneul amical din capitala țării vecine

Echipa din „Mica Romă” a început cu un eșec turneul de pregătire din Ungaria, scor 2-3 cu Dresdner SC 1898, partidă în care a condus cu 2-0 la seturi.

Volei Alba Blaj – Dresdner SC 1898 2-3 (25-23, 25-19, 16-25, 18-25, 12-15). Astăzi este programată confruntarea cu AO Thiras Santorini (sâmbătă, ora 16:00). Următorul joc este cu gazda Vasas Óbuda Budapesta (duminică, ora 15:00).

Prima întâlnire cu suporterii blăjeni în această toamnă va avea loc săptămâna viitoare, când campioana României va organiza, în perioada 2-4 octombrie, în „Alba Blaj” Arena, Cupa Blajului 2025, un turneu de verificare la care vor fi prezente CSM București și Corona Brașov.

Foto: Vasas Obuda Budapesta

