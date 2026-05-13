FOTO | Alba Iulia, punct de întâlnire Erasmus+: 101 studenți din 20 de țări, de pe patru continente, prezenți săptămâna aceasta la Universitatea „1 Decembrie 1918″
Alba Iulia, punct de întâlnire Erasmus+: 101 studenți din 20 de țări, de pe patru continente, prezenți săptămâna aceasta la Universitatea „1 Decembrie 1918″
Între 10 și 15 mai 2026, Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia (UAB) desfășoară trei programe intensive mixte Erasmus+ (Blended Intensive Programmes – BIP) la care participă 101 studenți de la nivel licență, master și doctorat, veniți din 20 de țări de pe patru continente – Europa, America de Sud, Asia și Africa, alături de profesori și cercetători din universități partenere.
O lună de pregătire online, șapte zile de lucru față în față, o singură universitate – gazdă: acesta este formatul BIP, finanțat prin programul Erasmus+ și conceput astfel încât să dea mai multor studenți șansa unei experiențe academice internaționale, fără durata și costurile unui semestru întreg petrecut în străinătate.
Cele trei BIP-uri sunt organizate de Centrul de Relații Internaționale și de Școala Doctorală de Științe Economice. Două dintre ele – Global Citizenship in Multicultural Academic Settings și Glocal Policies for UDL – sunt deschise studenților de la toate nivelurile de studiu. Al treilea, Research Excellence, Academic Writing & International Networking, este dedicat doctoranzilor și acoperă metodologia cercetării, redactarea academică și construirea rețelelor de cercetare.
Deschiderea oficială a avut loc luni, 11 mai 2026, la Muzeul Principia din Alba Iulia, în prezența Rectorului Universității, prof. univ. dr. Daniel Valer Breaz, a coordonatorilor programelor și a delegațiilor internaționale.
„Un BIP nu este un eveniment, este un indicator. Când 101 studenți din 20 de țări aleg să vină la Alba Iulia, nu mai vorbim despre promovare, ci despre poziție. UAB nu este o universitate care trimite studenți afară și primește, ocazional, vizitatori – este o universitate către care se vine”, a declarat prof. univ. dr. Daniel Valer Breaz, Rectorul Universității „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia.
Pe parcursul săptămânii, studenții participă la workshopuri interactive dedicate inteligenței culturale, comunicării interculturale și design thinking-ului, lucrează în echipe internaționale și explorează modele de incluziune educațională aplicabile în propriile universități. Doctoranzii iau parte, în paralel, la sesiuni de formare în metodologia cercetării, analiza datelor și redactarea academică. Prima zi a inclus și un tur ghidat al Cetății Alba Carolina, susținut de un student al UAB – o introducere directă în patrimoniul cultural și istoric al orașului – gazdă. Programul cuprinde, de asemenea, o Seară Internațională, în care studenții prezintă tradițiile și culturile țărilor de origine, precum și vizite la principalele obiective culturale din Alba Iulia.
Dincolo de cifre, miza acestor programe este una de fond: să transforme Alba Iulia, pentru câteva zile, într-un punct de convergență academică internațională și să arate că orașul poate fi o destinație firească pentru studenți și cercetători din întreaga lume, se arată într-un comunicat de presă transmis de UAB Alba Iulia.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
13 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ
13 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează miercuri, 13 mai 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul […]
Șofer din Cricău, REȚINUT de polițiști pentru conducere sub influența alcoolului. A condus mașina cu o alcoolemie de 1,13 mg/l
Șofer din Cricău, REȚINUT de polițiști pentru conducere sub influența alcoolului. A condus mașina cu o alcoolemie de 1,13 mg/l Un șofer din Cricău a fost reținut de polițiști pentru conducere sub influența alcoolului după ce a condus mașina cu o alcoolemie de 1,13 mg/l. Potrivit IPJ Alba, la data de 13 mai 2026, polițiștii […]
VIDEO | Tânăr de 24 de ani, din Cugir, REȚINUT de polițiști: A fost prins ,,mort de beat” la volan, pe strada Cetății. Ce alcoolemie avea
Tânăr de 24 de ani, din Cugir, REȚINUT de polițiști: A fost prins ,,mort de beat” la volan, pe strada Cetății. Ce alcoolemie avea Un tânăr de 24 de ani, din Cugir, a fost reținut de polițiști după ce a fost prins ,,mort de beat” la volan, pe strada Cetății. Avea o alcoolemie de 1,06 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Sibiul fierbe înainte de finala Cupei României dintre ”U” Cluj și Universitatea Craiova: Avertismentul autorităților privind circulația rutieră
Sibiul fierbe înainte de finala Cupei României dintre ”U” Cluj și Universitatea Craiova: Avertismentul autorităților privind circulația rutieră Autoritățile din...
Femeile însărcinate ar putea avea dreptul la însoţitor în spital pe durata naşterii și până la externare – Proiect
Femeile însărcinate ar putea avea dreptul la însoţitor în spital pe durata naşterii și până la externare – Proiect Un...
Știrea Zilei
Ordin de protecție pe 12 luni pentru bărbatul care a agresat cu brutalitate o fetiță de 12 ani în Alba Iulia. Minora, înjunghiată cu șurubelniță în spate și torace și lovită cu pumnii și picioarele
Ordin de protecție pe 12 luni pentru bărbatul care a agresat cu brutalitate o fetiță de 12 ani în Alba...
VIDEO | TIR încărcat cu peste 26 mc de lemne, confiscat de polițiștii din Cluj. La volan era un tânăr de 27 de ani din Alba. Ce nereguli avea încărcătura
TIR încărcat cu peste 26 mc de lemne, confiscat de polițiștii din Cluj. La volan era un tânăr de 27...
Curier Județean
13 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ
13 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ...
Șofer din Cricău, REȚINUT de polițiști pentru conducere sub influența alcoolului. A condus mașina cu o alcoolemie de 1,13 mg/l
Șofer din Cricău, REȚINUT de polițiști pentru conducere sub influența alcoolului. A condus mașina cu o alcoolemie de 1,13 mg/l...
Politică Administrație
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ)
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ) Alba este primul...
Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD. Au obligația să își asume guvernarea
Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD. Au obligația să își asume...
Opinii Comentarii
13 mai: Sfânta Glicheria. Povestea muceniței aruncată la fiare sălbatice, pentru că a refuzat să aducă jertfe idolului lui Zeus. Din moaștele ei a izvorât mir tămăduitor, care vindeca toate bolile
13 mai: Sfânta Glicheria. Povestea muceniței aruncată la fiare sălbatice, pentru că a refuzat să aducă jertfe idolului lui Zeus....
12 mai – Ziua internațională a asistenților medicali
12 mai – Ziua internațională a asistenților medicali Ziua internațională a asistenților medicali este celebrată, la 12 mai, în întreaga...