FOTO | Alba Iulia, punct de întâlnire Erasmus+: 101 studenți din 20 de țări, de pe patru continente, prezenți săptămâna aceasta la Universitatea „1 Decembrie 1918″

Alba Iulia, punct de întâlnire Erasmus+: 101 studenți din 20 de țări, de pe patru continente, prezenți săptămâna aceasta la Universitatea „1 Decembrie 1918″

Între 10 și 15 mai 2026, Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia (UAB) desfășoară trei programe intensive mixte Erasmus+ (Blended Intensive Programmes – BIP) la care participă 101 studenți de la nivel licență, master și doctorat, veniți din 20 de țări de pe patru continente – Europa, America de Sud, Asia și Africa, alături de profesori și cercetători din universități partenere.

O lună de pregătire online, șapte zile de lucru față în față, o singură universitate – gazdă: acesta este formatul BIP, finanțat prin programul Erasmus+ și conceput astfel încât să dea mai multor studenți șansa unei experiențe academice internaționale, fără durata și costurile unui semestru întreg petrecut în străinătate.

Cele trei BIP-uri sunt organizate de Centrul de Relații Internaționale și de Școala Doctorală de Științe Economice. Două dintre ele – Global Citizenship in Multicultural Academic Settings și Glocal Policies for UDL – sunt deschise studenților de la toate nivelurile de studiu. Al treilea, Research Excellence, Academic Writing & International Networking, este dedicat doctoranzilor și acoperă metodologia cercetării, redactarea academică și construirea rețelelor de cercetare.

Deschiderea oficială a avut loc luni, 11 mai 2026, la Muzeul Principia din Alba Iulia, în prezența Rectorului Universității, prof. univ. dr. Daniel Valer Breaz, a coordonatorilor programelor și a delegațiilor internaționale.

„Un BIP nu este un eveniment, este un indicator. Când 101 studenți din 20 de țări aleg să vină la Alba Iulia, nu mai vorbim despre promovare, ci despre poziție. UAB nu este o universitate care trimite studenți afară și primește, ocazional, vizitatori – este o universitate către care se vine”, a declarat prof. univ. dr. Daniel Valer Breaz, Rectorul Universității „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia.

Pe parcursul săptămânii, studenții participă la workshopuri interactive dedicate inteligenței culturale, comunicării interculturale și design thinking-ului, lucrează în echipe internaționale și explorează modele de incluziune educațională aplicabile în propriile universități. Doctoranzii iau parte, în paralel, la sesiuni de formare în metodologia cercetării, analiza datelor și redactarea academică. Prima zi a inclus și un tur ghidat al Cetății Alba Carolina, susținut de un student al UAB – o introducere directă în patrimoniul cultural și istoric al orașului – gazdă. Programul cuprinde, de asemenea, o Seară Internațională, în care studenții prezintă tradițiile și culturile țărilor de origine, precum și vizite la principalele obiective culturale din Alba Iulia.

Dincolo de cifre, miza acestor programe este una de fond: să transforme Alba Iulia, pentru câteva zile, într-un punct de convergență academică internațională și să arate că orașul poate fi o destinație firească pentru studenți și cercetători din întreaga lume, se arată într-un comunicat de presă transmis de UAB Alba Iulia.

