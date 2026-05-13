Volei Alba Blaj, 5 reprezentanți la naționala României: antrenorul principal Hernandez, Diana Vereș și Bianca Grama, plus Chiodini și Ban, în staff-ul tehnic | „Tricolorele” se pregătesc în „Mica Romă”, meciuri în 12 și 14 iunie

CSM Volei Alba Blaj are cinci reprezentanți la nivelul reprezentativei „tricolore”, jucătoaele Bianca Grama (centru), Diana Vereș (libero), respectiv Guillermo Naranjo Hernandez (antrenor principal, care pregătește și formația din „Mica Romă”), Marco Chiodini (statistician) și Petru Ban (kinetoterapeut).

Conform informațiilor furnizate de Federațiar Română de Volei, naționala de volei feminin a României s-a reunit la Blaj, în vederea participării la ediția din acest an a European League.

„Mica Romă” este de la inaugurarea Sălii Polivalente, respectiv din 2023, casă pentru naționala de senioare, care se pregătește aici și susține partidelele amicale, dar și cele oficiale. România, care va disputa trei turnee în European League, își cunoaște patru din cei șase adversari: Letonia, Israel, Muntenegru și Portugalia. Alte două echipe vor veni din grupa preliminară, în care se vor confrunta Albania, Danemarca, Lituania și Luxemburg.

La Blaj, naționala va juca în perioada 12-14 iunie, când va întâlni, în Alba Blaj Arena, o echipă venită din calificări (12 iunie) și Muntenegru (14 iunie). Celelalte turnee vor avea loc în Letonia (5-7 iunie) și într-o țară calificată din preliminarii (19-21 iunie). Primele patru echipe din clasamentul general vor juca apoi în Final Four-ul competiției. Lotul României prezintă cluburile unde au fost legitimate jucătoarele în sezonul 2025/2026, însă o parte dintre acestea s-au transferat, cum ar fi Axinte sau Popa, plecate de la campioana CSO Voluntari la Dinamo, sau Cojocaru (de la Dinamo, la Voluntari).

România: *coordonatoare: Iarina Axinte (CSO Voluntari), Carolina Radu (Rapid, originară din Ocna Mureș);

*centri: Diana Ariton (CSM Corona Brașov), Andreea Cimpu (CSM Constanța), Bianca Grama (CSM Volei Alba Blaj), Denisa Ionescu (CSO Voluntari);

*extreme: Adelina Budăi-Ungureanu (Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia), Rodica Buterez (PGE Budowlani Lodz), Bianca Cucu (CSM București), Sorina Miclăuș (Rapid), Georgiana Popa (CSO Voluntari);

*libero: Andra Cojocaru (Dinamo), Eliza Oțet (CSM București), Diana Vereș (CSM Volei Alba Blaj);

*universali: Simina Străchinescu (CSM Corona Brașov), Iuna Zadorojnai (Aris Salonic).

Staff tehnic: Guillermo Naranjo Hernandez (antrenor principal), Ion Teleleu și Vladimir Kapris (antrenori secunzi), Valerio Povia (preparator fizic), Marco Chiodini (statistician), Cristian Olteanu și Petru Ban (kinetoterapeuți).

foto: CSM Volei Alba Blaj

