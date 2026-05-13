PIB-ul României, în scădere în primul trimestru: Dezastrul lăsat de Guvernul Bolojan, confirmat de datele publicate de INS

Institutul Național de Statistică a publicate datele conform cărora, produsul intern brut a scăzut în trimestrul I 2026 cu 0,2%, comparativ cu trimestrul anterior. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2025, Produsul intern brut s-a redus cu 1,5%.

Acestea confirmă o deteriorare a ritmului economic după un final de an 2025 deja slab. Pe seria ajustată sezonier, trimestrul IV 2025 fusese revizuit la o scădere de 2,0% față de trimestrul III 2025, iar primul trimestru din 2026 adaugă încă o contracție, de 0,2%, față de trimestrul precedent, scrie Știripesurse.

Pe seria brută, PIB-ul din trimestrul I 2026 reprezintă 98,3% din nivelul înregistrat în trimestrul I 2025, ceea ce înseamnă o scădere de 1,7%. Pe seria ajustată sezonier, indicatorul este la 98,5% față de același trimestru al anului trecut, adică minus 1,5%.

Prin comparație, economia României a avut o creștere modestă în 2025, de 0,7% pe ansamblul anului, potrivit datelor din tabelul INS. În 2024, avansul fusese de 0,9%. Noile date arată însă că începutul lui 2026 marchează o schimbare de direcție, cu o economie aflată deja sub nivelul din perioada similară a anului precedent.

Evoluția trimestrială arată și o slăbire treptată în a doua parte a anului 2025. După un avans de 0,7% în trimestrul II față de trimestrul I și o stagnare în trimestrul III, economia a scăzut cu 2,0% în trimestrul IV 2025. În trimestrul I 2026, contracția a continuat, chiar dacă într-un ritm mai mic, mai notează sursa citată.

