VIDEO | Tânăr de 24 de ani, din Cugir, REȚINUT de polițiști: A fost prins ,,mort de beat” la volan, pe strada Cetății. Ce alcoolemie avea

Tânăr de 24 de ani, din Cugir, REȚINUT de polițiști: A fost prins ,,mort de beat” la volan, pe strada Cetății. Ce alcoolemie avea

Un tânăr de 24 de ani, din Cugir, a fost reținut de polițiști după ce a fost prins ,,mort de beat” la volan, pe strada Cetății. Avea o alcoolemie de 1,06 mg/l.

Potrivit IPJ Alba, la data de 12 mai 2026, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 24 de ani, din Cugir, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Informații de background:

La data de 12 mai 2026, în jurul orei 00.48, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Orașului Cugir au oprit, pentru control, pe strada Cetății din oraș, un autoturism condus de un tânăr, în vârstă de 24 de ani, din orașul Cugir.

În urma testării bărbatului cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital pentru a-i fi prelevate mostre biologice.

