Volei Alba Blaj – CSO Voluntari, marea finală a Diviziei A1 la volei feminin | Primele meciuri ale luptei pentru trofeu, luni și marți, în „Alba Blaj” Arena, la ora 18.00
Volei Alba Blaj – CSO Voluntari, marea finală a ediției 2025/2026 la volei feminin, va cunoaște primele două episoade luni, 20 aprilie și marți, 21 aprilie, în „Alba Blaj” Arena, la ora 18.00 (în direct la TVR Sport).
Se înfruntă marile rivale, care în ultimii 3 ani și-au împărțit titlurile naționale, formații care se bat pentru supremație. Comparativ cu 2023, când cele două formații se înfruntau pentru prima data pentru aur, în efectivul gazdelor mai este Raisa Ioan, iar Iarina Axinte (actualmente la CSO Voluntari) și Diana Vereș (momentan la Volei Alba Blaj) au schimbat taberele între timp.
Campioana din „Mica Romă” își va apăra titlul, fiind pentru al 12-lea an consecutiv în care „mândria Albei” se bate pentru trofeul suprem, cucerit de 8 ori (prima dată în 2015). Cu formația din Ilfov, Volei Alba Blaj s-a duelat de 7 ori, în 4 competiții diferite, Supercupa României, Divizia A1, Cupa României (semifinale) și Cupa CEV (semifinale), scorul general fiind de 4-3 pentru echipa lui Caprara. Șirul lung al disputelor „face to face” a debutat în 11 octombrie 2025, în „Alba Blaj” Arena, când CSO Voluntari a luat primul trofeu al stagiunii (3-1 în Supercupa României). În sezonul regular s-au impus gazdele, 3-2 la Voluntari (19 octombrie), 3-0 la Blaj (11 ianuarie 2026), urmând duble în semifinalele Cupei României și ale Cupei CEV. În competiția internă, Blajul a învins 3-2, în 11 februarie, iar în retur în 4 martie, s-a consemnat un nou succes (3-1), revanșându-se duă eliminarea din întrecerea europeană: 1-3 (la meciul 100 în Europa, 19 februarie; respectiv același scor în retur (25 februarie). Și maratonul continuă, pe listă mai fiind minim alte 3 partide, după cele 4 disputate în interval de 22 de zile!!!
*Bilete și tricouri
Finala campionatului se va disputa după sistemul cel mai bun din 5 întâlniri, în 20 și 21 aprilie (primele două la Blaj), probabil 27 și 28 aprilie (la Voluntari) și 3 mai dacă se va ajunge la meciul decisiv.
Biletele pentru cele două meciuri au fost puse în vânzare începând de vineri, la prețul de 15 lei. Deținătorii de abonamente și cei care își vor achiziționa bilete pentru ambele meciuri vor primi tricouri negre, inscripționate cu sigla Volei Alba Blaj, care vor putea fi ridicate începând de luni, 20 aprilie, de la ora 14.00, de la casa de bilete Alba Blaj Arena.
