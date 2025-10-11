FOTO: Volei Alba Blaj a pierdut acasă Supercupa României! CSO Voluntari a dat lovitura și a luat trofeul în „Alba Blaj” Arena!
Campioana Volei Alba Blaj a pierdut acasă Supercupa României! CSO Voluntari a dat lovitura și a luat trofeul în „Alba Blaj” Arena!
Volei Alba Blaj a pierdut primul trofeu al stagiunii, fiind învinsă în „Alba Blaj” Arena de vicecampioana CSO Voluntari, vizitatoarele impunându-se cu 3-1 (26-24, 12-25, 25-21, 25-18). Partida a durat o oră și 56 de minute, iar MVP a fost desemnată Nicole Van de Voose (CSO Voluntari) – care a strâns 17 puncte. De la Blaj, Vittoria Piani a realizat 25 de puncte
Citește și: Programul campioanei Volei Alba Blaj în grupa infernală din Liga Campionilor | În decembrie, în „Alba Blaj” Arena, duel stelar cu VakifBank Istanbul!
Iarăși o atmosferă superbă în „Alba Blaj” Arena, unde aproximativ 2000 de spectatori au trăit un spectacol voleibalistic între rivalele la supremația internă. O confruntare pe muchie de cuțit, combatantele aflându-se pe rând în prim plan. Volei Alba Blaj – CSO Voluntari, scor 1-3 (24-26, 25-12, 21-25), evoluția fiind 0-1, 1-1, 1-3
Volei Alba Blaj cu o formulă complet schimbată, doar Costa și Vereș între titulare din efectivul sezonul anterior, a început practic meciul de la 7-12 și 12-19. A urmat o revenire extraordinară materializată prin apropierea la un punct (20-21, 21-22, 22-23, 23-24) și anularea unei mingi de set, însă vicecampioana a câștigat parțialul din a doua încercare: 26-24.
Campioana și-a ridicat considerabil nivelul controlând autoritar al doilea set, câștigat fără emoții 25-12, însă din nou a venit reculul, o cădere. În setul al treilea Blajul a remontat de la 13-18, a ajuns la 18-19 și 20-21, dar apoi a căzut, vicecampioana trecând în avantaj după 25-21.
Cu spatele la zid, echipa din „Mica Romă” s-a agățat de setul 4, cel mai echilibrat al confruntării, până la un moment dat, mergându-se cap la cap până la 17-17, cu diferențe minime de fiecare parte și Piani cea mai bună realizatoare a gazdelor. CSO Voluntari s-a desprins decisiv (17-23) și a dat lovitura în casa marii rivale și are un ascendent moral înaintea debutului Diviziei A1, duminica viitoare fiind un nou duel direct, dar în fieful trupei lui Caprara.
