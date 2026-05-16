Trei elevi ai Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, PREMIAȚI la Olimpiada Națională de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria artei 2026

Ioana Oprean

acum 7 minute

Trei elevi ai Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia au fost premiați la Olimpiada Națională de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria artei 2026.

Premiile obținute au fost următoarele:

*Zămora Raluca (clasa a XII-a) – Mențiune la secțiunea Arhitectură;
*Ispas Denis (clasa a XII-a) – Mențiune la secțiunea Arhitectură de interior și ambient;
*Breaz Maia (clasa a XI-a) – Mențiune la secțiunea Sculptură statuară.
„Felicitări elevilor și profesorilor lor”, au transmis reprezentanții liceului vocațional albaiulian.

Etapa națională s-a desfășurat la Slobozia, în perioada 12-15 mai 2026.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

