Onoare pentru Alba: Volei Alba Blaj – cea mai bună echipă în 2025! Diana Vereș și ocnamureșeanul Bela Bartha – cei mai buni jucători ai anului
Onoare pentru Alba: campioana Volei Alba Blaj a primit premiul pentru cel mai bună echipă feminină din voleiul românesc în 2025.
De asemenea libero-ul Diana Vereș (Volei Alba Blaj) a fost desemnată cea mai bună jucătoare, iar ocnamureșeanul Bela Bartha – cel mai bun jucător în cadrul Galei Voleiului Românesc 2025
Volei Alba Blaj a primit premiul pentru cel mai bun club de senioare în 2025, iar pentru Diana Vereș și Florian „Bela” Bartha sunt la primele premii adjudecate în carieră.
Citește și: Volei Alba Blaj, cea mai bună echipă din voleiul românesc în 2023! Distincție pentru „mândria Albei” la Gala voleiului românesc
În ediția anterioară, Volei Alba Blaj a cucerit eventul și a jucat finala Cupei CEV, fijnd cea mai bună echipă din Românai din ultimul deceniu. În urmă cu 2 ani, „mândria Albei” a fost desemnată echipa anului 2023, dar și cea mai bună echipă a sportului românesc
Premiul cuvenit campioanei din „Mica Romă” a fost ridicat de Victor Hațegan, director în cadrul clubului, iar în trecut Nneka Onyejekwe (Volei Alba Blaj) a mai devenit cea mai bună jucătoare din România.
De asemenea, antrenorul Gianni Crețu, ce are legături cu Ocna Mureș, a primit titlu de ambasador al voleiului românesc! În plus antrenorul Adrian Radu „Baghera”, originar din Ocna Mureș, a primit premiul pentru cel mai bun club de copii și juniori la feminin, cu Dinamo București.
Evenimentul organizat de Federația Română de Volei, Gala Voleiului Românesc a recompensat performanța lângă fileu
Bela Bartha s-a calificat cu echipa națională a României la Campionatul Mondial, după 43 de ani
