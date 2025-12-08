Onoare pentru Alba: Volei Alba Blaj – cea mai bună echipă în 2025! Diana Vereș și ocnamureșeanul Bela Bartha – cei mai buni jucători ai anului

Onoare pentru Alba: campioana Volei Alba Blaj a primit premiul pentru cel mai bună echipă feminină din voleiul românesc în 2025.

De asemenea libero-ul Diana Vereș (Volei Alba Blaj) a fost desemnată cea mai bună jucătoare, iar ocnamureșeanul Bela Bartha – cel mai bun jucător în cadrul Galei Voleiului Românesc 2025

Volei Alba Blaj a primit premiul pentru cel mai bun club de senioare în 2025, iar pentru Diana Vereș și Florian „Bela” Bartha sunt la primele premii adjudecate în carieră.

În ediția anterioară, Volei Alba Blaj a cucerit eventul și a jucat finala Cupei CEV, fijnd cea mai bună echipă din Românai din ultimul deceniu. În urmă cu 2 ani, „mândria Albei” a fost desemnată echipa anului 2023, dar și cea mai bună echipă a sportului românesc

Premiul cuvenit campioanei din „Mica Romă” a fost ridicat de Victor Hațegan, director în cadrul clubului, iar în trecut Nneka Onyejekwe (Volei Alba Blaj) a mai devenit cea mai bună jucătoare din România.

De asemenea, antrenorul Gianni Crețu, ce are legături cu Ocna Mureș, a primit titlu de ambasador al voleiului românesc! În plus antrenorul Adrian Radu „Baghera”, originar din Ocna Mureș, a primit premiul pentru cel mai bun club de copii și juniori la feminin, cu Dinamo București.

Evenimentul organizat de Federația Română de Volei, Gala Voleiului Românesc a recompensat performanța lângă fileu

Bela Bartha s-a calificat cu echipa națională a României la Campionatul Mondial, după 43 de ani

