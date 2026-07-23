Volei Alba Blaj a dat lovitura: centrul Alexandra Botezat, cu cetățenie italiană și română!



De asemenea, în respectiva poziție a fost înregimentată Alexandra Botezat (27 ani, 1,98 m), voleibalista cu dublă cetățenie, italiană și română.

Aceasta (foto, dreapta) s-a născut la Brăila, plecând de mică, împreună cu părinții ei, în Italia, unde a și început voleiul. A evoluat la loturile naționale de juniori, fiind campioană mondială cu Italia Under 19 (în 2015). Alexandra a câștigat Cupa CEV (cu Unet E-Work Busto Arsizio, după ce a trecut în finală de Volei Alba Blaj), precum și Campionatul Mondial al Cluburilor, Cupa și Supercupa Italiei (cu Imoco Conegliano). A mai jucat la Club Italia, Brescia, Megabox Vallefoglia sau Volley Talmassons, iar în ultimul sezon la Indy Ignite Indianapolis (USA Major League Volleyball). La Busto Arsizio a fost coechipieră cu Vittoria Piani și a lucrat cu Marco Chiodini, secundul Blajului.

Volei Alba Blaj, vicecampioana României, a mai rezolvat două transferuri, centrii Ioana Mănăilă (foto, stânga; 21 de ani, ultimele 3 sezoane la CSM Lugoj), care o va avea contracandidată pe Bianca Grama, internaționala „tricoloră”.

Formația din „Mica Romă” își conturează efectivul cu care va aborda stagiunea 2026/2027, păstrându-și vedetele, universalul Vittoria Piani, liberoul Diana Vereș și centrul Viktoria Trcol. Va mai rămâne Bianca Grama, iar Mihaela Otcuparu și Eva Vizitiu au fost împrumutate la CSU Medicina Târgu Mureș. Au mai semnat extrema Nelmaira Váldez (Venezuela, 34 de ani, Fluminense FC, Brazilia), și coordonatoarele Kenya Malachias (Brazilia, 25 de ani, Batavo MacKenzie, prima aventură în Europa), Gretell Moreno (Cuba, 28 ani, ex-Volley Mulhouse Alsace).